Свежий выпуск Получилось не у всех 8 июля 2022 г. 2:07 Елена Левкович 154 тыс. абитуриентов сдали Единое национальное тестирование, и лишь 67% из них сумели преодолеть пороговый балл. Лето – горячая пора не только для отпускников, но и для выпускников школ. Пока не поступят – не выдохнут. Основное ЕНТ завершилось 5 июля, пройдя в электронном формате в 43 пунктах тестирования по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Вторая камера – фронтальная – дополнительная гарантия честности абитуриента: система распознавания Face-ID легко выявляет подсадную утку (так и произошло в одном случае: старший брат пришел сдавать за младшего). Всего на участие в основном ЕНТ было принято около 290 тыс. заявлений, из них на одну попытку – 160 тыс., на две попытки – 130 тыс. В итоге 154 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 276 тыс. раз с учетом двух попыток. Согласно уже подведенной статистике, около 76% выпускников прошли ЕНТ на государственном языке, 24% – на русском, 0,1% – на английском. Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Продолжительность тестирования составила 4 часа. Как рассказала директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова, одним из важных моментов стало предоставление двух попыток сдачи ЕНТ и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. При этом комбинация профильных предметов при второй попытке была идентична первой. Лояльными в этом году остались условия и для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП): для них время сдачи ЕНТ было дольше на 40 минут, вопросы не включали схемы и диаграммы. Благодаря такому подходу количество ребят с ООП увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек. Отметила глава департамента и основные новшества. Так, вопросы ЕНТ были составлены полностью по обновленной программе обучения, в базу вопросов ЕНТ были введены контекстные тестовые задания по дисциплине «История Казахстана», то есть нужно прочитать текст и ответить на вопросы. Кроме того, повысился до 75 баллов порог ЕНТ для поступающих по направлению «Право». Пошли организаторы и на дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности: у каждого участника был свой уникальный вариант теста. А вот подготовиться к ЕНТ теперь стало проще: впервые в этом году было запущено пробное бесплатное онлайн-тестирование для подготовки к экзамену. И это при возможности пройти курс бесплатных онлайн-уроков от образовательных центров. Похвалились представители МНВО и еще одной «фишкой»: в этом году впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ, поступившая не только участникам ЕНТ, но и их родителям или законным представителям. Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев уточнил по цифрам: пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих, что составило 67% от общего количества участников и показало увеличение на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Правда, есть и о чем погрустить: 51 тыс. тестируемых (33%) переступить через заветную черту не смогла. Не очень радужно и по части среднего бала ЕНТ – всего 66 баллов. А ведь прежде этот показатель стабильно достигал отметки 70+. В чем же дело, поинтересовалась одна из журналистов: выпускники поглупели? Вопросы стали сложнее? Специалисты же видят причину столь низких баллов в ином: система профилактики списываний стала настолько совершенной, что мышь не проскочит, не то что припрятанный смартфон. Выходит, отечественные дети всегда были не шибко головастыми, просто до поры до времени умудрялись списывать?... Но с прохиндейством абитуриентов и правда отчаянно борются. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 322 человека, их результаты аннулированы. Помимо этого будут проанализированы все видеозаписи с пунктов тестирования. Если выявятся факты использования запрещенных предметов, результаты ЕНТ будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта. Эта норма впервые была применена в 2020 году, тогда были аннулированы результаты 152 тестируемых (в 2021 году – 52 человек). На сегодняшний день по итогам постпрокторинга уже аннулированы результаты 15 человек, под вопросом – еще более 200 тестируемых.