Свежий выпуск
Получилось не у всех
Елена Левкович

154 тыс. абитуриентов сдали Единое национальное тестирование, и лишь 67% из них сумели преодолеть пороговый балл.

Лето – горячая пора не только для отпускников, но и для выпускников школ. Пока не поступят – не выдохнут. Основное ЕНТ завершилось 5 июля, пройдя в электронном формате в 43 пунк­тах тестирования по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тес­тируемый». Вторая камера – фронтальная – дополнительная гарантия честности абитуриента: система распознавания Face-ID легко выявляет подсадную утку (так и произошло в одном случае: старший брат пришел сдавать за младшего). Всего на участие в основном ЕНТ было принято около 290 тыс. заявлений, из них на одну попытку – 160 тыс., на две попытки – 130 тыс. В итоге 154 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 276 тыс. раз с учетом двух попыток.

Согласно уже подведенной статистике, около 76% выпускников прошли ЕНТ на государственном языке, 24% – на русском, 0,1% – на английском. Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Продолжительность тестирования составила 4 часа.

Как рассказала директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова, одним из важных моментов стало предоставление двух попыток сдачи ЕНТ и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. При этом комбинация профильных предметов при второй попытке была идентична первой.

Лояльными в этом году остались условия и для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП): для них время сдачи ЕНТ было дольше на 40 минут, вопросы не включали схемы и диаграммы. Благодаря такому подходу количество ребят с ООП увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек.

Отметила глава департамента и основные новшества. Так, вопросы ЕНТ были составлены полностью по обновленной прог­рамме обучения, в базу вопросов ЕНТ были введены контекстные тестовые задания по дисцип­лине «История Казахстана», то есть нужно прочитать текст и ответить на вопросы. Кроме того, повысился до 75 баллов порог ЕНТ для поступающих по направлению «Право». Пошли организаторы и на дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности: у каждого участника был свой уникальный вариант теста. А вот подготовиться к ЕНТ теперь стало проще: впервые в этом году было запущено пробное бесплатное онлайн-тестирование для подготовки к экзамену. И это при возможности пройти курс бесплатных онлайн-уроков от образовательных центров.

Похвалились представители МНВО и еще одной «фишкой»: в этом году впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ, поступившая не только участникам ЕНТ, но и их родителям или законным представителям.

Директор Национального цент­ра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев уточнил по цифрам: пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих, что составило 67% от общего количества участников и показало увеличение на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Правда, есть и о чем погрустить: 51 тыс. тестируемых (33%) переступить через заветную черту не смогла.

Не очень радужно и по час­ти среднего бала ЕНТ – всего 66 баллов. А ведь прежде этот показатель стабильно достигал отметки 70+. В чем же дело, поинтересовалась одна из журналистов: выпускники поглупели? Вопросы стали сложнее? Специа­листы же видят причину столь низких баллов в ином: система профилактики списываний стала настолько совершенной, что мышь не проскочит, не то что припрятанный смартфон. Выходит, отечественные дети всегда были не шибко головастыми, просто до поры до времени умуд­рялись списывать?...

Но с прохиндейством абитуриентов и правда отчаянно борются. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 322 человека, их результаты аннулированы. Помимо этого будут проанализированы все видеозаписи с пунктов тестирования. Если выявятся факты использования запрещенных предметов, результаты ЕНТ будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта. Эта норма впервые была применена в 2020 году, тогда были аннулированы результаты 152 тестируемых (в 2021 году – 52 человек). На сегодняшний день по итогам постпрокторинга уже аннулированы результаты 15 человек, под вопросом – еще более 200 тестируемых.

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