Получить информацию о пенсионных выплатах и пособиях стало возможным через приложения БВУ

Общество, Технологии
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Ранее данную информацию можно было получить на бумажном носителе в отделениях НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по постоянному месту жительства.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК автоматизировало процесс выдачи справки о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах. Теперь эта услуга доступна через мобильные приложения банков второго уровня (БВУ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Ранее данную информацию можно было получить на бумажном носителе в отделениях НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по постоянному месту жительства, отметили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что необходимость автоматизации услуги была продиктована большой востребованностью – только за 2022 год справки получили более 210 тыс. человек.

МТСЗН совместно с БВУ была реализована возможность получения интересующих данных в электронном формате через мобильные приложения, в течение порядка 15 минут. Цифровая версия справки содержит информацию о размере полученных и активных выплат. Услугополучатель может выбрать любой период начиная с 2016 года (максимальный период – 3 года).

На данный момент услуга доступна в мобильном приложении АО «Народный Банк Казахстана». В ближайшее время возможность получения данной информации планируется реализовать в приложении АО «Kaspi Bank».

Предоставление справки о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах посредством мобильного приложения упростит и облегчит процесс получения информации, а также значительно сэкономит государственный бюджет, отметили в Минтруда.

 

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