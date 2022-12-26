Получить навыки под конкретную вакансию стало возможным на базе электронной биржи труда

При успешном завершении онлайн-курса соискатель получает сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на ЭБТ с переносом всех полученных навыков.

Фото: Kazpravda.kz

В казахстанской цифровой экосистеме занятости, созданной на базе Электронной биржи труда (ЭБТ), появился новый сервис, дающий возможность приобрести дополнительные навыки по конкретной вакансии. Теперь на портале по трудоустройству Enbek.kz при поиске вакантной должности можно получить рекомендации на соответствующий онлайн-курс на портале краткосрочного обучения Skills.Enbek, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Благодаря введению справочника «Банк навыков», разработанного на основе действующих профессиональных стандартов, на Enbek.kz стал возможен поиск работы и подбора работников по направлениям, профессиям, а также навыкам. На текущий момент «Банк навыков» содержит более 50 гибких и около 8 тыс. профессиональных навыков, сгруппированных по 900 группам занятий.

Теперь, в случае отсутствия у соискателя подходящих навыков, указанных в вакансии на Enbek.kz, система автоматически рекомендует пройти обучение новым навыкам на платформе краткосрочного онлайн-обучения Skills Enbek, которая является одним из элементов цифровой экосистемы занятости. При успешном завершении онлайн-курса соискатель получает сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на ЭБТ с переносом всех полученных навыков.

В министерстве напомнили, что платформа краткосрочного онлайн-обучения Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Это означает, что профессионалы размещают курсы, делятся своими знаниями и опытом, а любой желающий проходит обучение и по результатам получает сертификат об освоении навыка.

С момента запуска в июле прошлого года 142 тыс. граждан, из которых порядка 25 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. Всего на платформе Skills Enbek зарегистрировались 179,1 тыс. казахстанцев, из которых 165,7 тыс. – в 2022 году.

На платформе Skills Enbek размещено 162 курса, из которых 73 бесплатные. А 33 из них являются специальными промо-курсами, которые позволяют ознакомиться с самыми различными информационными материалами: от составления качественного резюме до создания бизнеса на селе.

Опубликованные курсы охватывают 23 профессиональные области, 110 профессий и 230 навыков. С каждым годом контент курсов будет расширяться с акцентом на «гибкие» и «цифровые» навыки, которые важны для каждой профессии, добавили в Минтруда.