Получивший ожоги ребенок умер в костанайской больнице
В Костанае в детской областной больнице умерла 8-месячная девочка, которой в СМИ помогали искать доноров, сообщает Kstnews.kz.
Девочка с 21 мая находилась в реанимации детской областной больницы. У малышки был термический ожог 30% тела. Мама рассказала, что девочка опрокинула на себя чайник, обварила кипятком ножки, ручку, живот. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, переливали каждый день плазму. В пятницу мама стала искать выход в СМИ: у Аяны упал гемоглобин, нужна была кровь – как можно больше, любой группы.
Но опубликованный призыв о помощи ребенку уже не помог. По словам врачей, у девочки началась пневмония и интоксикация.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что смерть ребенка наступила вследствие совокупности большой площади ожога (по данным пресс-службы, 40%) и возраста. Смерть наступила на фоне полиорганной недостаточности.