Свежий выпуск Полуфинал – с Россией

Команда Russian Boxing Team сенсационно крупно обыграла нешуточных соперников из Italia Thunder – 9:1. При этом единственное очко гости с Апеннин получили не за победу своего бойца, а за отсутствие соперника в одной из весовых категорий. Девять других боев россияне выиграли. Как раз с ними 23 и 24 мая в столице Казахстана и будут биться за выход в финал отдохнувшие арланы.

Сенсационно закончился и другой полуфинальный матч: Azerbaijan Baku Fires – Mexico Guerreros – 4:6. 21 и 22 мая мексиканская команда в Гаване проведет полуфинальную встречу с действующими чемпионами WSB – кубинцами.