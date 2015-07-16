Полугодие финансовой устойчивости Свежий выпуск 612 Досжан НУРГАЛИЕВ

Финансы и макроэкономика

Говоря о положении дел в финансовом секторе страны, глава Нацбанка отметил, что на конец июня 2015 года объем валовых международных резервов составил 28,891 млрд долларов. Активы Национального фонда Казахстана практически не изменились – 69,028 млрд долларов. Чистые международные резервы увеличились почти на 0,5% – 28,104 млрд долларов, активы в золоте – 7,769 млрд долларов (7,785 млрд долларов – на конец мая).

– Суммарное значение международных резервов и Национального фонда – около 98 миллиардов долларов, что является достаточно высокой цифрой – порядка 40% к ВВП. В целом в первом полугодии золотовалютные резервы страны остаются в стабильном состоянии, – сказал К. Келимбетов.

По предварительным итогам, рост ВВП за первое полугодие 2015 года сложился на уровне 1,7%. Объем инвестиций в основной капитал в январе – мае 2015 года составил почти 2 трлн тенге, что на 3,9% больше показателя предыдущего года. Инфляция в годовом выражении за полугодие составила 3,9%.

В структуре индекса потребительских цен наибольшее снижение показали цены на непродовольственные товары. И если в январе 2015 года рост цен по стране составил 7,4%, то в июне эта динамика снизилась до 3,6%.

– Снижение темпов инфляции в Казахстане обусловлено совместными мерами Правительства и Национального банка по обеспечению стабильности цен и обменного курса тенге на фоне снижения мировых цен на нефть и ослабления национальных валют в странах – партнерах Казахстана, – отметил спикер.

В Российской Федерации наибольший уровень годовой инфляции, по итогам мая 2015 года, сложился на уровне 15,8% (за 2014 год – 11,4%), в Беларуси – 13,7% (18,1%), Кыргызстане – 6% (8,5%), Армении – 5,1% (4,6%).

Глава Национального банка рассказал и о проводимой работе по переходу в режим инфляционного таргетирования, которое включает в себя меры по обеспечению прозрачности денежно-кредитной политики, регулярного освещения всех изменений, касающихся деятельности центрального банка республики. В связи с этим, как отметил К. Келимбетов, Национальный банк будет принимать меры по повышению прозрачности своих действий и информировать общественность о мерах и инструментах проводимой денежно-кредитной политики. В целом это комплекс мер, направленных на достижение целевого уровня инфляции. В рамках этой практики будет сделан акцент на совершенствовании системы анализа и прогнозирования инфляции и других макроэкономических показателей, а также повышении эффективности процентного канала трансмиссионного механизма путем расширения системы инструментов денежно-кредитной политики.

– Курсовая политика Национального банка будет направлена на поддержание цели по инфляции. Однако в случае наступления валютных шоков приоритетом для нас будет обеспечение стабильности на финансовом рынке, изменение текущей системы принятия решений по денежно-кредитной политике в соответствии с лучшей мировой практикой, в том числе повышение эффективности коммуникационной политики, – пояснил глава Нацбанка.

Во втором полугодии каких-либо серьезных изменений в валютной политике Национального банка не предвидится. В целях реализации более гибкого и плавного курса тенге, в рамках перехода в среднесрочной перспективе к инфляционному таргетированию, Нацбанк принял решение расширить коридор колебания обменного курса с нынешнего уровня 185 + 3/; – 15, до 185 + 13/; – 15.

– Предыдущий коридор, который был установлен в феврале прошлого года, прослужил достаточно долго, новый также должен обеспечить стабильность обменного курса, – сказал спикер.

Он также подчеркнул, что политика более гибкого и плавного курсообразования, которую Национальный банк осуществлял в I полугодии 2015 года и которую намерен осуществлять в дальнейшем, позволяет существенно снизить риск накопления девальвационных ожиданий в экономике и не допустить формирования на внутреннем валютном рынке давления на обменный курс тенге. Это позволит избежать необходимости вынужденного проведения резкой одномоментной корректировки, как это было в 2009 и 2014 годах. Национальный банк планирует осуществить переход к свободно плавающему режиму обменного курса не ранее 2017 года.



Оздоровление финансового сектора

К настоящему периоду доля проблемных кредитов по банковской системе Казахстана снизилась с 33,7 до 13%. Как известно, на протяжении последних 5 лет уровень неработающих займов банков неуклонно возрастал. И если в конце 2008 года доля неработающих займов составляла всего 5,2% (476 млрд тенге) по банковской системе Казахстана, то уже через год данный показатель вырос до 21,2% и составил 2 трлн тенге. Далее ситуация только усугублялась, поскольку с «балластом» проблемных кредитов банковской системе страны трудно подниматься в гору. На начало 2014 года уровень неработающих займов по банковской системе составил 31,2%, к маю этот объем вырос до 33,7%.

– В ситуации, когда почти треть займов являются проблемными, речь шла о стабильности финансовой системы в целом. Поэтому в рамках реализации поручения Главы государства по снижению уровня проблемных кредитов до 15% в 2015 году и до 10% – к 2016 году, Национальный банк совместно с Правительством разработали единую политику по снижению просроченных займов в банках. В рамках этой стратегии предусматриваются единые подходы, инструменты и меры по управлению проблемными активами, – сообщил спикер.

В целях мониторинга и координации мероприятий по снижению проблемных займов создана комиссия по надзору за этой работой.

Для снижения неработающих активов банков второго уровня уставный капитал Фонда проблемных кредитов (ФПК) увеличен на 250 млрд тенге. По итогам обсуждений принято решение об использовании этих средств для снижения неработающих кредитов АО «Казкоммерцбанк», как имеющее наибольший системный эффект на объем и уровень неработающих займов по банковской системе в целом.

– Так, полноценная реализация поставленных перед Национальным банком задач достигается при одновременном эффективном проведении операции по обмену активами и обязательствами (PA) между ККБ и «БТА Банк, – подчеркнул К. Келимбетов.

Реализацию всех операционных процедур планируется завершить в июне-июле 2015 года. Таким образом, в целом по сектору обеспечивается достижение целевых уровней неработающих займов в пределах не более 15% к июлю 2015 года и 10% – к 2016 году. Данная модель сотрудничества может быть применена и в отношении других банков второго уровня в будущем. Кайрат Келимбетов пояснил также, что средства выделяются на срок, не более 10 лет со ставкой вознаграждения, равной официальной ставке рефинансирования, установленной Национальным банком на дату заключения сделки.

В результате этих мер снижается системный риск, что благоприятно отразится на поведении депозиторов, оценке инвесторами уровня экономических и отраслевых рисков банковской системы и, безусловно, окажет положительное влияние на рейтинги страны.

Динамика внешней задолженности

На сегодня Казахстан занимает 11-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «государственный долг». Внешний долг республики по отношению к ВВП снижается. По состоянию на 31 марта 2015 года, отношение внешнего долга к ВВП составило 72% по сравнению с уровнем прошлого года – 74,2%.

Самые низкие позиции в рейтинге заняли развитые страны, среди которых оказались Япония (143-е место – 242,3% к ВВП), Италия (139-е место – 132,5% к ВВП), США (134-е место со значением 104,5% к ВВП).

К апрелю 2015 года внешний долг Казахстана составил 154,2 млрд долларов. Из них 5,1%, или 7,8 млрд долларов – внешний долг государственного сектора, порядка 6%, или 9,3 млрд долларов – банковского сектора, 36,8%, или 56,7 млрд долларов – задолженность секторов, не связанная с прямыми инвестициями. Остальную часть внешних долгов (52,1%, или 80,3 млрд долларов) составляют долги данного сектора. За 1-й квартал 2015 года внешний долг Казахстана снизился на 2,9 млрд долларов, при этом обязательства сократились у всех секторов экономики.



Доходность пенсионных активов

В текущем году доходность пенсионных активов ЕНПФ более чем в 2 раза превышает инфляцию, за 1-е полугодие она составила 3,04% при уровне инфляции 1,4%. В целом средневзвешенная доходность долговых ценных бумаг, приобретенных Национальным банком в 1-м полугодии 2015 года, составила 8,3% годовых.

По состоянию на 1 июля 2015 года, объем пенсионных активов ЕНПФ составил почти 5 трлн тенге (4 926,4 млрд. тенге), увеличившись с начала года на 9,1%.

В истекшем полугодии Национальный банк, согласно принятой Инвестиционной декларации ЕНПФ, инвестировал пенсионные активы на общую сумму 560,4 млрд тенге. Инвестиции осуществлялись в основном в государственные облигации в размере 530,6 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,3% годовых, еврооблигации – 24 млрд тенге с доходностью 7,1% годовых, а также долевые финансовые инструменты – 5,8 млрд тенге.

– Сегодня инвестиционная политика ЕНПФ определяется Советом по управлению Национальным фондом, который возглавляет Глава государства и куда также входят Премьер-Министр, спикеры Парламента РК. Сама инвестиционная декларация по сравнению с прежними аналогами особых изменений не претерпела, порядка 50% вложений – это государственные ценные бумаги Минфина РК. Кроме того, деньги пенсионных накоплений граждан вкладываются в ценные бумаги негосударственного и квазигосударственного секторов, то есть в наиболее устойчивые финансовые инструменты, – сказал К. Келимбетов.



