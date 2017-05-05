Полуторагодовалая девочка умерла под колесами автобуса в ЗКО

В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области произошло ДТП. Малолетняя девочка осталась без внимания взрослых и попала под колеса автобуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
"Автобус стоял на остановке, когда полуторагодовалая девочка подошла перед ним прямо под колеса. Мама ребенка ненадолго отвлеклась разговором и не заметила, как малышка отошла от нее. Водитель автобуса, тронувшись с места, наехал на девочку. Ребенок умер до приезда скорой помощи", – рассказали в областном управлении здравоохранения.
Как стало известно, в течение недели в Каратобинском районе погибли три малолетних ребенка. Не так давно двое детей 2013 и 2015 годов рождения утонули в септике. Малыши гуляли без присмотра родителей и провалились в выгребную яму соседей.
