Полувагон с углем насмерть придавил мужчину в Карагандинской области
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Полувагон с углем придавил составителя поезда в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».
В Абайском районе, на подъездных путях к Темиртаускому электрометаллургическому комбинату, опрокинулся полувагон с углем и придавил составителя поезда.
Рабочий комбината получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как пояснили в компании, ЧП произошло при выставлении груженых полувагонов. Они принадлежат АО «Казтемиртранс».
Обстоятельства смертельного случая установит специальная комиссия.