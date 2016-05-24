​Полувековой юбилей вуза

фото из архива вуза

За этот период вуз подготовил около 70 тыс. дипломированных специалистов, работающих в самых различных сферах жизни. Среди них видные ученые, политики, общественные деятели, спортсмены – чемпионы мира, заслуженные работники образования, культуры… Многие из них откликнулись на приглашение и приехали на торжественное мероприятие. Среди почетных гостей – выпускники начиная с 1970 года, ветераны-преподаватели, коллеги из других вузов страны. АРГУ – один из ведущих региональных вузов Западного Казахстана.

Становление университета как крупного образовательного, научного и культурного центра имеет богатую историю. Созданному в 1966 году Актюбинскому государственному педагогическому институту было присвоено в 1990 году имя Кудайбергена Жубанова, а в 1996-м вуз обрел статус университета. В 2013-м в уполномоченных органах юстиции произведена государственная регистрация вновь преобразованного высшего учебного заведения. Многие годы им руководит доктор физико-математических наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук РК Кенжегали Кенжебаев. В АРГУ работают 36 док­торов наук и профессоров, восемь докторов PhD, 280 кандидатов наук и доцентов. За последние пять лет 16 преподавателей стали обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель высшего учебного заведения».

АРГУ имеет крепкую материально-техническую базу – Дворец студентов на 800 мест, «Жастар сарайы», музей, библиотеку в каждом учебном корпусе, студенческую поликлинику, два спортивных комплекса со зрительской трибуной на 1 100 человек, бассейн, общежития, шесть учебных корпусов, два института и шесть факультетов. Словом, на его базе вырос большой научно-образовательный центр, студенческий городок. Во Дворце студентов состоялись торжественное собрание, чествование ветеранов, лучших работников, вручение юбилейных медалей, была подготовлена большая концертная программа, прошли экскурсии по музею вуза, интересные встречи, беседы.