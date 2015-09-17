Полузащитник "Астаны" Жуков прокомментировал свое нежелание играть за сборную РК

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта vesti.kz
Нашумевшее интервью полузащитника ФК "Астана" Георгия Жукова бельгийским СМИ, в котором игрок столичного клуба ответил, что не желает выступать в составе национальной сборной Казахстана, а рассматривает вероятность играть за команды Бельгии и России, вызвало бурю негодования на просторах казнета. На своей странице в Instagram Жуков прокомментировал свое отношение к Казахстану, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я не отказываюсь от Казахстана! Я пока не хочу спешить с выбором и не принял решение. Казахстан моя родина, и я очень люблю ее! Тут я просто все рассматриваю профессионально. Я не слушаю сердце, а использую свою голову. Мне на данный момент 20 лет, и все в моих руках. В любой стране дают людям выбор и уважают этот выбор. Есть люди, которые меня считают дураком, и что я ставлю планку слишком высоко, но тут менталитет такой, что почти никто не верит в себя, а надо верить в себя и не бояться никого", - отметил футболист.

Отметим, что Жуков примерял на себя майку сборной Казахстана в товарищеской игре против России, завершившейся со счетом 0:0.

Георгий Жуков родился 19 ноября 1994 года в Семипалатинске. В возрасте 5 лет вместе с родителями переехал на ПМЖ в Бельгию, где и начал заниматься футболом, воспитанник ФК "Стандарт".

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