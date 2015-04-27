Полузащитник "Челси" признан "Футболистом года" по версии PFA

Спорт
Жанар Хамитова
Фото с сайта thepfa.com
Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар получил приз игрока года в Англии от Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA), сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на официальный сайт организации.

Бельгийский хавбек в нынешнем сезоне сыграл в 33 матчах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач, а его клуб приблизился к завоеванию титула чемпиона Премьер-лиги. Во время торжественной церемонии награждения в Лондоне Эден Азар поблагодарил за приз тренера "аристократов" Жозе Моуриньо и партнеров по команде.

"Тренер помог мне сильно вырасти. Фанаты оказывали фантастическую поддержку, а с партнерами по команде у меня сложилось замечательное взаимопонимание. Я всегда стараюсь доставлять людям удовольствие своим стилем игры. И приятно знать, что они это ценят", – отметил Эден Азар.

Стоит отметить, что параллельно бельгиец  был в числе претендентов на приз в другой номинации – "Лучший молодой игрок", победу в которой одержал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Нападающий лондонского клуба в 30 играх АПЛ забил 20 голов и 5 раз ассистировал партнерам. 

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Нападающий "Тоттенхема" Харри Кейн признан лучшим молодым игроком.

Ветераны АПЛ Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард были отмечены наградами за заслуги перед футболом.

PFA является старейшей в мире ассоциацией профессиональных спортсменов.

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