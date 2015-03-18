Статьи Полвека с катодной медью Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Строительство Актогайского ГОКа ведется на месте крупного месторож­дения меди, вблизи одноименного поселка Аягозского района. Разведывательные работы здесь производились еще в 60-е годы прошлого столетия. Как установлено, рудное тело состоит из месторождения окис­ленных руд, расположенного поверх сульфидного месторождения. Оно не разрабатывалось в прежние годы по той причине, что содержание меди в нем было невысокое – 0,33%. Теперь же экономическая эффективность проекта будет достигаться за счет высоких технологий.



– В настоящий момент началась поставка основного оборудования, – рассказал о ходе строительных работ председатель правления Группы KAZMinerals-Актогай Олег Новачук. – На этапе эксплуа­тации на горно-обогатительном комбинате будут трудиться более полутора тысяч человек.



Актогай – крупный рудник открытого типа, срок эксплуа­тации которого, по предварительным данным, превысит полвека. Капитальные затраты на его разработку составляют порядка 2,3 млрд. долларов. В IV квартале начнется кучное выщелачивание окисленной руды, а спустя еще 2 года – производство из сульфидной руды. Средний выход в течение первых 10 лет составит около 90 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.



Возведение комплекса по переработке окисленных руд, линий электропередачи, прокладка и обслуживание железнодорожных путей, земляные и другие виды работ ведутся силами казахстанских компаний. В общей сложности на строительстве ГОКа в данный момент задействовано более тысячи работников.