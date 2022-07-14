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Полвека с «крылатым» металлом
Насихат Оркушпаева

Пройти профессиональный путь от рядового спекальщика до советника главы акционерного общества, согласитесь, дорогого стоит. Хотя наш герой Михаил Васильевич Фатюшкин так не считает.

Алюминиевой промышленности Казахстана помогли встать с колен и расправить крылья такие, как Михаил Фатюшкин. Человек он скромный, себя не похвалит, зато труд других отметит непременно. Вот и в нашей беседе ветеран труда несколько раз подчеркнул, что в судьбе любого предприятия немаловажную роль играют кадры. Их насчитываются тысячи.

– Металлургия – это всегда трудно, потому естественный отбор на производстве ведется особенно жестко. Но тот, кто посвящает свою судьбу этой отрасли, уже не мыслит себя без этого дела, – говорит он. – И некогда выбранная специальность превращается в состояние души.

Именно те, для кого работа – призвание, за несколько лет сотворят чудо, возвысив в степи, на юго-востоке Павлодара, один из передовых заводов металлургической отрасли. В их числе – Михаил Васильевич – уроженец нынешней Акмолинской области (город Степняк).

Свой первый рабочий день помнит как вчера: пришел, познакомился и принялся за дело под чутким руководством старшего мастера Эдуарда Николае­вича Петрова, заместителя начальника цеха Виктора Николаевича Голубева и первого начальника цеха Владимира Федоровича Ганаги. Опыта, как признается, было мало, зато желания быть полезным – хоть отбавляй. Ему предстояло освоить процесс переработки тургайских бокситов. Получалось неплохо.

Спустя год, после того как вчерашний выпускник Каменск-Уральского алюминиевого техникума и Уральского политехнического института устроился спекальщиком, предприятие получило орден Трудового Крас­ного Знамени (1971 год). Понятно, было нелегко, поскольку получение «крылатого» металла из глинозема – процесс непрерывный. Но выстояли, смогли, и никто даже и не думал жаловаться на перенасыщенный график. Они просто выполняли свою работу. Цели-то стояли высокие – наладить производство первенца алюминиевой промышленности.

Так, всюду появились ленты, транспортирующие руду, которая превращалась в известный всем легкий и гибкий металл серебристо-белого цвета. До сих пор в некоторых казах­станских семьях среди столовых приборов нет-нет да и найдутся ложка, вилка или кастрюля, выполненные из него. В более существенных масштабах алюминий позволил совершить революцию в авиа- и судостроении, конструировании автомобилей и многом другом.

– На заводе трудности были и будут всегда, – продолжает разговор Михаил Фатюшкин. – В период перестройки, когда все развалилось, предприятие прак­тически остановилось. Когда завод пришел в себя – это случилось в нулевых годах, – был принят курс на наращивание производства. Поставленная задача была выполнена без особого напряжения, поскольку коллектив был сплоченным и устоявшимся. Понимаете, какую роль способны сыграть кадры в судьбе промышленного гиганта? Особенно когда речь идет о людях опытных и добросовестных.

Михаил Васильевич посвятил 50 лет своей жизни алюминиевой промышленности. И даже после выхода на заслуженный отдых он не прекращает приносить пользу для общего дела. С высоты профессионального опыта собеседник признается: если бы не бесконечные реформы в отрасли, то тем, кто непосредст­венно занят на производстве, было бы легче.

На вопрос о том, что необходимо для повышения привлекательности рабочих специальнос­тей, почетный металлург СССР, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») говорит: «Все зависит от отдельно взятого предприятия, умения руководства создавать условия труда». А еще важно понятие «призвание». Это когда работа не в тягость, когда строки Маяковского «гвозди бы делать из этих людей» как нельзя лучше характеризуют личность.

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