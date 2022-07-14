Полвека с «крылатым» металлом

Пройти профессиональный путь от рядового спекальщика до советника главы акционерного общества, согласитесь, дорогого стоит. Хотя наш герой Михаил Васильевич Фатюшкин так не считает.

Алюминиевой промышленности Казахстана помогли встать с колен и расправить крылья такие, как Михаил Фатюшкин. Человек он скромный, себя не похвалит, зато труд других отметит непременно. Вот и в нашей беседе ветеран труда несколько раз подчеркнул, что в судьбе любого предприятия немаловажную роль играют кадры. Их насчитываются тысячи.

– Металлургия – это всегда трудно, потому естественный отбор на производстве ведется особенно жестко. Но тот, кто посвящает свою судьбу этой отрасли, уже не мыслит себя без этого дела, – говорит он. – И некогда выбранная специальность превращается в состояние души.

Именно те, для кого работа – призвание, за несколько лет сотворят чудо, возвысив в степи, на юго-востоке Павлодара, один из передовых заводов металлургической отрасли. В их числе – Михаил Васильевич – уроженец нынешней Акмолинской области (город Степняк).

Свой первый рабочий день помнит как вчера: пришел, познакомился и принялся за дело под чутким руководством старшего мастера Эдуарда Николае­вича Петрова, заместителя начальника цеха Виктора Николаевича Голубева и первого начальника цеха Владимира Федоровича Ганаги. Опыта, как признается, было мало, зато желания быть полезным – хоть отбавляй. Ему предстояло освоить процесс переработки тургайских бокситов. Получалось неплохо.

Спустя год, после того как вчерашний выпускник Каменск-Уральского алюминиевого техникума и Уральского политехнического института устроился спекальщиком, предприятие получило орден Трудового Крас­ного Знамени (1971 год). Понятно, было нелегко, поскольку получение «крылатого» металла из глинозема – процесс непрерывный. Но выстояли, смогли, и никто даже и не думал жаловаться на перенасыщенный график. Они просто выполняли свою работу. Цели-то стояли высокие – наладить производство первенца алюминиевой промышленности.

Так, всюду появились ленты, транспортирующие руду, которая превращалась в известный всем легкий и гибкий металл серебристо-белого цвета. До сих пор в некоторых казах­станских семьях среди столовых приборов нет-нет да и найдутся ложка, вилка или кастрюля, выполненные из него. В более существенных масштабах алюминий позволил совершить революцию в авиа- и судостроении, конструировании автомобилей и многом другом.

– На заводе трудности были и будут всегда, – продолжает разговор Михаил Фатюшкин. – В период перестройки, когда все развалилось, предприятие прак­тически остановилось. Когда завод пришел в себя – это случилось в нулевых годах, – был принят курс на наращивание производства. Поставленная задача была выполнена без особого напряжения, поскольку коллектив был сплоченным и устоявшимся. Понимаете, какую роль способны сыграть кадры в судьбе промышленного гиганта? Особенно когда речь идет о людях опытных и добросовестных.

Михаил Васильевич посвятил 50 лет своей жизни алюминиевой промышленности. И даже после выхода на заслуженный отдых он не прекращает приносить пользу для общего дела. С высоты профессионального опыта собеседник признается: если бы не бесконечные реформы в отрасли, то тем, кто непосредст­венно занят на производстве, было бы легче.

На вопрос о том, что необходимо для повышения привлекательности рабочих специальнос­тей, почетный металлург СССР, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») говорит: «Все зависит от отдельно взятого предприятия, умения руководства создавать условия труда». А еще важно понятие «призвание». Это когда работа не в тягость, когда строки Маяковского «гвозди бы делать из этих людей» как нельзя лучше характеризуют личность.