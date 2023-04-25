«Поля на голодном пайке»

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Любовь Доброта, Шымкент

Минсельхоз отреагировал на многочисленные жалобы фермеров относительно ситуации с получением субсидий, о которой наша газета рассказала в одноименной публикации 19 апреля текущего года.

В Минсельхозе Казахстана решили отменить требование по обязательному наличию агрохимической картограммы для получений субсидий фермерами.

Как сообщили в пресс-службе МСХ, в ведомство поступает множество обращений аграриев по большей час­ти из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетысу об отсутствии возможности получить удешевленные удобрения. Причиной они называют требование электронной карты полей и агрохимической картограммы, отсутствие которых не позволяет фермерам подать заявки на портале gosagro.kz.

В ведомстве отметили, что ранее в системе Qoldau поля действительно оцифровывались самостоя­тельно фермером, без проверки достоверности введенных данных и какого-либо форматно-логистического контроля.

Сейчас же на портале gosagro.kz в основу для получения субсидий ложатся данные космического мониторинга земель. При этом исключена возможность ввода параметров вручную, когда фермер, что называется, на глаз определял севооборот и границы своих полей. В то же время при расхождении данных по участкам они могут быть скорректированы в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Минсельхоз проанализировал ситуацию в пяти областях, выяснив, что фермерами областей Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской на портале gosagro.kz было подано 837 заявок на субсидирование покупки удобрений на 23,5 млрд тенге. При этом 350 заявок отклонено управлениями сельского хозяйства соответствующих регионов. Одобре­но 47 заявок.

Основной причиной отказа в гос­поддержке стало отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года в соответствии с утвержденными Правилами субсидирования по повышению урожайности и качества продукции растениеводства. До этого требования по агрохимическим картограммам отсутствовали.

Утвержденные поправки в правила получения субсидий позволят расширить круг получателей субсидий. Изменения вступили в силу с понедельника, 24 апреля.

Также до 31 декабря 2023 года вводится отсрочка по оцифровке полей через АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Однако до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами.

Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

На прошлой неделе тема субсидий обсуждалась в Мажилисе Парламента. Разговор получился эмоциональным, но продуктивным, учитывая оперативность, с которой Минсельхоз отреагировал на ситуа­цию и внес изменения в Правила субсидирования по повышению урожайности и качества продукции растениеводства.

– Отсрочка по оцифровке карты полей до конца года, конечно, позволит принимать заявки в большем масштабе, чем это сейчас происходит, – прокомментировала уступки Минсельхоза заместитель генерального директора АО «Каз­Азот» Тахмина Нагуманова. – Но у отечественного производителя есть недоработки в функционале системы, которые затрудняют работу. Имеются вопросы по виду реестра. Должна быть обязательно отметка о том, что заявка на получение субсидированных удобрений подтверждена управлением сельского хозяйства региона. Пока таких возможностей на портале нет. Статусы должны быть видны, к примеру, БИН, наименование предприятия, иначе очень сложно обслуживать заявки. Вице-министр Министерства сельского хозяйства на встрече в Мажилисе Парламента заверил, что в течение недели все наши замечания учтут. Будем ждать.

Руководство АО «КазАзот» также обеспокоено возможными рисками, которые могут возникнуть в будущем у аграриев. Они зависят от того, как правильно те оцифруют до конца года свои поля.

Тахмина Нагуманова предлагает ввести следующую норму в официальные документы: в случае, если окажется, что субсидии рассчитаны неправильно, и сумма не совпадает с полагающейся по площади поля, земледельцев не надо наказывать – у них должна быть возможность вернуть переплаченную сумму субсидий.

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