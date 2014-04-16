Поляки угощают и удивляют

Приобщиться к польской культуре гости могли уже в фойе. Здесь организовали выставку польских национальных костюмов, расшитых бисером. На этот раз посетители увидели костюмы, которые на народные праздники одевают жители Кракова. Вообще же в Польше все 18 областей имеют свои особенности в отделке национальной одежды. Увидеть эти различия позволила коллекция самодельных кукол, одетых в национальные наряды. Их своими руками изготовили Тереза Петровская и Максим Кашкелян. Выставку прикладного творчества гармонично дополняли традиционные вышивки.

Изюминкой праздника стала презентация блюд польской кухни. Елена Белошицкая, председатель польского этнокультурного центра, приготовила бигос – национальное польское блюдо из тушеной квашеной и свежей белокочанной капусты с добавлением разных видов мяса, копченостей и грибов. Анна Вершелович испекла по случаю праздника маковник. Валентина Гудзева предложила гостям отведать пироги-вареники с картошкой, очень популярные на польском столе. 

– В польской кухне присутствуют элементы кулинарных традиций народов, в течение веков живших по соседству, – евреев, украинцев, белорусов, литовцев, – говорит Елена Белошицкая. – На польскую кухню повлияла также близость России, Германии, Чехии и Австрии. Можно сказать, что польская кухня сочетает черты кухонь разных народов, привносит свои неподражаемые традиции и вкусы, и в итоге получается разнообразие и оригинальность. Наша кухня многим нравится. К нам на праздник приходят хозяйки, которые не просто пробуют наши блюда, но и берут рецепты. Готовят и даже приносят и угощают членов центра. Вот такой взаимообмен получается, которому мы только рады. 

Послушать песни, увидеть народные танцы, прикоснуться к музыкальной культуре пришли люди самых разных национальностей. Да собственно, представители разных этносов давно сдружились с польским центром. К примеру, ученица 9-го класса Малика Оразахун уверяет, что подобные встречи помогают узнать культуру этносов, обзавестись друзьями.­ Неудивитель­но, что состав хореографического ансамбля «Варшавянка», в котором занимаются дети от 3 до 17 лет, интернационален. Молодежь охотно посещает также курсы польского языка, получая возможность при условии успешной сдачи экзамена продолжить учебу в Польше. В прошлом году по этому пути пошли две выпускницы шымкенстких школ – Елена Цин и Виктория Тарнопольская. Всего же сейчас в разных вузах Польши учатся 12 человек из числа тех, кто основы польского языка постигал в воскресной школе при центре. Раньше специально для этого приглашали педагога из Польши, теперь вырастили своего специалиста. Максим Кашкелян учил польский язык в воскресной школе, теперь преподает сам, стараясь показать через него все богатство культуры народа. 

Любовь ДОБРОТА,
фото автора
Шымкент

