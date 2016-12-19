Участники экспедиции «Полюс Независимости» Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков поздравили всех казахстанцев с самой высокой точки Антарк­тиды – пика Винсон (4 892 м) и установили на его вершине казахстанский флаг.

Группа блогеров, провожавшая членов экспедиции, отметила праздник, находясь в информационном туре по Латинской Америке, организованном Казахским географическим обществом. В аргентинском городе Росарио команда КазГео встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилии и Аргентинской Республике Кайратом Саржановым.

– Наше посольство отвечает за все страны Южной Америки и выступает за их сотрудничество с Казахстаном. Сегодняшняя церемония для нас очень важна. Поднятие Государственного флага в день 25-летия Независимости Казахстана – это очень важное событие. Наш Государственный гимн прозвучал в 15 тысячах километров от нашей страны, – поделился казахстанский посол.

Встреча состоялась в казахском культурном центре, который был открыт нашей бывшей соотечест­венницей Ириной Вагнер три года назад. В Аргентине уроженка Алматы живет уже 16 лет. А сегодня ее наградили юбилейной медалью в честь 25-летия Независимости РК. Награду вручил Кайрат Саржанов.

«Полюс Независимости» – смелая и масштабная экспедиция, ставшая серьезным испытанием для каждого ее участника. Я искренне рада, что участвую в подобном проекте. После того как мы проводили членов команды в Антарктиду, целью нашего блог-тура было встретить День Независимости с казахстанцами, проживающими в Латинской Америке, – отметила блогер Айнур Еспенова.

После празднования Дня Независимости блогеры вернутся в Чили, для того чтобы встретить казахстанских исследователей Армана Баймухамедова и Алию Ерназарову, возвращающихся из Антарктиды. Вместе они вернутся в Казахстан.