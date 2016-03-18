Полюс органической продукции Статьи 880 Досжан НУРГАЛИЕВ

Факторы устойчивого развития отрасли

Сегодня наряду с производством зерна и муки, по которым Казахстан занимает лидирующие позиции в мире, животноводство страны при оптимальных инвестициях в эту отрасль может стать еще одним драйвером роста отечественного АПК. Говоря о реальных возможностях мясной и мясоперерабатывающей промышленности РК, стать в недалеком будущем региональным полюсом производства и поставок органической, а значит, высококачественной мясной продукции на континенте, посол Канады Шон Стайл отметил: «На сегодня мясное скотоводство – это низко висящий фрукт, который, без сомнения, может позволить Казахстану легко диверсифицировать национальную экономику. Это также определит в будущем ведущее место республики в глобальном производстве органической продукции, в том числе и имидж страны, поскольку в современном мире не так уж много стран, обладающих столь внушительными условиями и потенциалом производства и поставок экологически чистой продукции на мировые рынки».



По сравнению с экстенсивным развитием АПК прошлых десятилетий на современном этапе животноводство Казахстана выстроено на более эффективной рыночной основе, что дает бизнесу этой сферы безграничные возможности для устойчивого и динамичного роста.



– Не использовать все эти возможности сегодня было бы не только неправильно, но и некорректно по отношению к будущему, – подчеркнул в своем выступлении глава Минсельхоза РК Асылжан Мамытбеков.



Уже сегодня Казахстан имеет значительный потенциал по экспорту животноводческой продукции, особенно говядины, баранины и свинины. Наличие в стране огромных естественных пастбищных угодий дает прекрасную возможность производить конкурентоспособную и экологически чистую животноводческую продукцию. Это подтверждается и оценкой экспертов ОЭСР, которые отмечают, что экспортные возможности РК по мясу имеют очевидные преимущества, благодаря наличию огромных ресурсов и географическому месторасположению.



В числе основных проблем, препятствующих интенсивному рост животноводческой отрасли страны, министр назвал мелкотоварность оте­чественного производства, низкую продуктивность сельскохозяйственных животных, неразвитость кормовой базы отрасли, а также проблемы, связанные с ветеринарией. Кроме того, это и недостаток свободных земель для животноводства, а также квалифицированных кадров, консалтинга и научных исследований, нестабильность финансирования отрасли, отсутствие рынков сбыта и слабая конкурентоспособность продукции отрасли в силу высокой трудозатратности.



Между тем в современных условиях успешное развитие животноводства возможно только в тех условиях, когда страна обладает, во-первых, официальным статусом территории эпизоотической благополучности, во-вторых, высокой культурой производства отраслевой продукции, в-третьих, эффективной системой гос­поддержки и, в-четвертых, емкими рынками сбыта произведенной продукции.



Эпизоотический Рубикон

Важной вехой в развитии животноводства страны стало получение Казахстаном в мае 2015 года статуса страны, свободной от ящура. Как известно, данное решение было принято на 83-й Генеральной ассамблее стран – участниц МЭБ в Париже. При этом данное решение действует только в отношении 9 областей Казахстана – Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Мясная продукция этих 9 областей может беспрепятственно экспортироваться на мировые рынки, в то время как хозяйствам остальных регионов республики для экспортной деятельности еще предстоит пройти подобный эпизо­отический «Рубикон», преодолеть который без наведения должного соответствия международным ветеринарным требованиям явно невозможно.



Между тем в текущем году в сфере ветеринарии планируется дальнейшее совершенствование и гармонизация законодательства в соответствии с требованиями международных организаций, а также условиями ЕАЭС и Казахстана. В комплексе данных мероприятий РК планирует получение статуса страны, свободной от ящура с вакцинацией по оставшимся 5 регионам – Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областям. Решение о присвоении им статуса, как сообщил А. Мамытбеков, планируется принять на очередной Генеральной сессии МЭБ, которая состоится в мае 2016 года.



Перед отраслью также стоит задача по получению Национальным референтным центром ветеринарии статуса «Референтной лаборатории МЭБ по бруцеллезу» и официального статуса МЭБ «Страна, свободная от африканской конской чумы». Несомненно, все эти меры существенно продвигают Казахстан к мировым рынкам сбыта, крупнейшим из которых остается рынок Китая.



– Сегодня китайской стороной делается акцент на импорт качественной органической животноводческой продукции из Казахстана. В связи с этим предприятия – производители мяса и мясной продукции, готовые экспортировать свою продукцию на территорию КНР, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, предусмотренным в нормативных актах ЕАЭС и национальном законодательстве, – отметил министр.



Для развития производства в прошлом году принят Закон «О производстве органической продукции». Это создает базовую основу для ее активного оборота на внутреннем рынке и экспорта на рынки других стран. Напомним, что принятый закон регламентирует принципы, цели и задачи правового регулирования в области производства органической продукции. Он также обеспечивает необходимые законодательные условия и порядок перехода агрохозяйств к производству органической продукции, распределяет круг полномочий между государственными и местными исполнительными органами.



Уровень культуры животноводства

Согласно данным МСХ РК, в настоящее время в рамках реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» в республике за счет частных инвестиций и господдержки создана оптимальная сеть откормочных площадок на 180 тыс. голов. При этом в сфере интенсивного откорма КРС с применением новых технологий участвует более 10 тыс. фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием крупного рогатого скота.



В целом к 2016 году поголовье КРС в стране составляет порядка 6,1 млн голов, что по сравнению с 2001 годом свидетельствует о росте в 1,4 раза. Поголовье мелко-рогатого скота составило 17,8 млн голов, увеличившись в 1,7 раза. Число лошадей достигло 2 млн голов, что превышает показатель прежних десятилетий – 1,7 млн. По данным акимата Актюбинской области, в 2015 году в рамках программы «Сыбага» в регионе приобретено 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота. К породному преобразованию привлечено более 44% маточного поголовья КРС. Экспортировано в Российскую Федерацию свыше 2,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 895,5 тонны говядины. Объем привлеченных инвестиций в сельское хозяйство области составил 5,3 млрд тенге.



Между тем сложность увеличения поголовья скота состоит из многих объективных причин, в том числе капиталоемкости отрасли животноводства, значительных сроков окупаемости затрат, нередко уводящих капиталовложения бизнеса в более быстроокупаемые отрасли, например, в производство зерновой продукции.

– По этой причине аграрии предпочитали вкладывать деньги в сферу растениеводства, результаты которой можно увидеть в первый же год производственной деятельности, – подчеркнул министр.



С учетом подобных реалий отечественной отрасли животноводства в рамках программы развития экспортного потенциала КРС в стране была выстроена необходимая технологическая цепочка производства говядины и, по сути, сформировано новое экспортное направление. При этом основными компонентами новой отрасли являются товарные хозяйства, задача которых – получение приплода и выращивание его до 6–12-месячного возраста, по достижении которого молодняк необходимо сдавать на откормочные площадки. Наряду с активными мерами породистого обновления стада в стране заложена база интенсивного производства и обеспечения бесперебойных поставок продукции на внешние рынки.



– Благодаря возможностям крупных поставок, сегодня казахстанские производители активно осваивают рынки Российской Федерации и занимают свою нишу в экспорте мяса и мясопродуктов. Только за 2015 год из Казахстана экспортировано более 16 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, в том числе более 6,4 тысячи тонн свежеохлажденной говядины, – сообщил министр.



В целях решения задач по привлечению стратегических инвесторов в мясную и молочную отрасли, а также обеспечения экспорта мяса с глобальными лидерами рынка мясной продукции между ведущими компаниями стран были подписаны документы о создании совместных инвестиционных проектов. Одна из таких компаний – китайская транснациональная корпорация Rifa Holding Group. На сегодня между Rifa Holding Group и компанией «Евразия агрохолдинг» подписан меморандум по созданию мясного кластера в Восточно-Казахстанской области.



В целом в рамках данного сотрудничества планируется строительство мясокомбината с годовой мощностью 17 тыс. тонн баранины и говядины, а также откормочных площадок на 50 тыс. голов единовременного откорма мелкого рогатого и 1 000 голов крупнорогатого скота. При этом порядка 80% продукции предприятия будет ориентировано на экспорт в Китай.



По словам руководителя Rifa Holding Group Джи Ву, компания намерена закупать ежегодно около 100 тыс. туш говядины и порядка 1 млн туш ягнят для экспорта в Китай. И этот объем будет увеличиваться в соответствии с растущими потребностями рынка КНР.



Кроме того, между одним из крупных предприятий страны ТОО «Актеп» и итальянской компанией Inalca Eurasia подписано инвестиционное соглашение о создании вертикально-интегрированной компании для строи­тельства в трех областях респуб­лики откормочных площадок общей мощностью порядка 44 тыс. голов единовременного откорма. Также в рамках данного сотрудничества преду­сматривается модернизация действующего мясокомбината с увеличением мощности до 20 тыс. тонн мяса и мясной продукции. Объем инвестиции составляет 100 млн у. е. Партнеры намерены создать бренд казахстанского мяса и обеспечивать ее экспорт на рынки стран Европы и России.



Помимо итальянских и китайских компаний импортом казахстанского мяса планируют заняться также инвесторы из Канады, Новой Зеландии, Турции, России.

По словам вице-министра сельского хозяйства Г. Исаевой, в рамках Государственной программы «Агробизнес-2020» на развитие продовольственного сектора в ближайшие годы будет выделено около 3 трлн тенге. На сегодня введены в действие новые инструменты поддержки аграрного бизнеса – инвестиционные субсидии, субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу, а также гарантирование и страхование зай­мов. При этом объемы данного пакета стимулирования будут ежегодно увеличиваться.



Важнейшим звеном общей цепочки производства мяса являются мясокомбинаты. В связи с этим предполагается задействовать в общем процессе производства и экспорта продукции имеющиеся мощности действующих мясоперерабатывающих предприятий, а также построить на территории Хоргоса новый мощный мясоперерабатывающий комплекс. Все эти меры в целом позволят отечественным компаниям выводить свою продукцию на рынки других стран под брендом «органик-био», что означает натуральность, безопасность и высокое качество товаров, сделанных в Казахстане.



Как отметил глава итальянской компании Qualitas Studio доктор Альдо Черви, основные принципы современного органического производства предусматривают наличие определенной культуры воспроизводства сельхозпродукции. В этом плане Казахстан активно осваивает международный опыт, что позволяет ему идти семимильными шагами к своим стратегическим целям.

