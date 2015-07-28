Польза очевидна Андрей ШМАРИН, директор ТОО «ЕСКО» по производству чулочно-носочных изделий, Караганда

Если же говорить о возрастающей конкуренции, которую несет с собой вхождение в ВТО, то это не повод для депрессивных настроений, а стимул к развитию. Фактически все годы своей деятельности производственные компании в отрасли легкой промышленности находятся в состоянии жесткой конкуренции с импортными товарами народного потребления, которые всегда поступали на наш рынок практически свободно. И в этих условиях мы научились успешно противостоять ценовому демпингу низкокачественной продукции.

Надо отдать должное тому, что наш отечественный продукт сегодня, как правило, имеет прочные позиции на внутреннем рынке. Почему? Потому что в основе лежат, как правило, безупречное качество, ответственность компании-производителя, гибкое реагирование на спрос и интересы потребителя. При этом мы, отечественные товаропроизводители, ожидаем от вступления в ВТО значительного усиления контроля со стороны государства за поступающей на внутренний рынок импортной продукцией. То есть скрупулезной ее проверки на соответствие ГОСТам и стандартам, действующим на территории РК, а также заявленным на этикетке содержанию и свойствам изделий.

Большую помощь в преодолении структурных проблем в экономике предприятий оказали бы также снижение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса и льготная тарификация стоимости потребляемой электроэнергии. Это повысит ценовую конкурентоспособность казахстанских товаров и сделает их более привлекательными для наших потребителей.



