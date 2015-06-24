Польза очевидна Статьи 1518 Лаура ТУСУПБЕКОВА

– Турсунбек Казенович, как вы оцениваете возможные последствия вступления в ВТО для экономики Казахстана?



– В настоящее время в ВТО входит 161 государство из 193 членов ООН, которые представляют как развитые, так и развивающие­ся экономики мира. Переговоры о вступлении в ВТО ведут 23 страны, среди них – Азербайджан, Белоруссия и Узбекистан. Как вы знаете, наши усилия по вступлению в ВТО длились почти 20 лет, так что это и на самом деле историческое событие. Сегодня 90% нашей торговли приходится на страны – члены ВТО. С вступлением в эту организацию нам будут предоставлены недискриминационные условия для доступа казахстанской продукции на мировые рынки и режим наибольшего благоприятствования. Это также касается условия транзита наших товаров по территории этих государств. Потребители получат возможность покупать импортные товары более высокого качества по более низкой цене. И это относится не только к рядовым обывателям, но и к представителям бизнеса, которые большую часть своего оборудования и комплектующих импортируют из-за рубежа. Вместе с тем свободная торговля товарами в результате либерализации торговой политики и сокращения протекционистских барьеров приводит к развитию конкуренции. А конкуренция стимулирует отечественное производство вкладывать в развитие и переоборудование производства и таким образом повышать конкурентоспособность своей продукции и уровень культуры производственных отношений.



Кроме того, вместе с рос­том мировой торговли увеличивается и вероятность возникновения торговых споров. В этом контексте система ВТО помогает разрешать возникающие споры конструктивно и мирно. Ведь ВТО является единственным международным органом, осуществляющим надзорные функции в области мировой торговли, регулирует 98% всей мировой торговли. Также вступление в ВТО дает возможность Казахстану участвовать в разработке и совершенствовании правил, регулирующих международную торговлю, руководствуясь национальными интересами.



– Какие новые источники экономического эффекта открываются для нас со вступлением в ВТО?



– Первым источником экономического эффекта является предсказуемость, безопасность и транспарент­ность государственной торговой политики. Проверенные временем в рамках ВТО и реализованные на практике определенные правила, которые подразумевают предсказуемую бизнес-среду и дают гарантии инвестору в необратимости принятых норм. Привлечение прямых иностранных инвестиций является критически важной и долгосрочной стратегичес­кой целью Казахстана для обеспечения диверсификации национальной экономики, активизации экспорта и устойчивого роста. Приход западных финансовых корпораций откроет источники получения дешевых и длинных кредитов. Также вступление в ВТО означает облегчение доступа к новейшим технологиям и дальнейшее внедрение их в казахстанскую практику, что также немаловажно для дальнейшего развития нашей экономики. В рамках ВТО появляется больше возможности создания совместных предприятий, проведения совместных исследований, обмена объектами интеллектуальной собственности с другими государствами.



– Казахстан является членом ЕАЭС. Есть ли в правилах двух объединений какие-либо противоречия?



– Поскольку на сегодня три из пяти стран – участниц ЕАЭС являются членами ВТО (Армения, Россия и Кыргызская Респуб­лика), то и нормативно-правовая база Евразийского экономического союза по многим моментам разрабатывалась с учетом правил и принципов ВТО, то есть максимально адаптирована к условиям организации.



Тем не менее, есть информация, что именно единый таможенный тариф был во многом причиной сложнос­ти и уникальности процесса вступления Казахстана в ВТО. Уже сейчас известно, что по 3 тысячам товарных позиций Казахстан, по условиям ВТО, имеет тарифы ниже, чем сейчас есть в едином таможенном тарифе, что порождает риски реэкспорта товаров из Казахстана в другие страны ЕАЭС. Поэтому сейчас возникает потребность наладить администрирование и контроль перемещения товаров для того, чтобы не допустить такие случаи.



– Отразится ли вступление в ВТО на государственной поддержке отечественных предприятий?



– К сожалению, пока остается неизвестным конкретный перечень тарифных уступок и специфических обязательств Казахстана перед ВТО по наи­более чувствительным вопросам, таким как поддержка местного содержания, госзакупки и закупки нефтегазовых и горнорудных компаний, предусмотренных в контрактах на недропользование, и уровень поддержки сельского хозяйства. Однако, как говорил Глава государства, "после вступления в ВТО мы не откажемся от содействия отечественным предприятиям. Теперь меры поддержки, оказываемые государством, должны соответствовать международным правилам. В то же время казахстанские предприятия должны научиться конкурировать по правилам ВТО".