Пользователи соцсетей меняют аватарки на #PrayforAlmaty

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Ксения Воронина
Пользователи социальных сетей Facebook, ВКонтакте и Instagram меняют свои аватарки на #PrayforAlmaty (молимся за Алматы), передает Kazpravda.kz.

Отметим, что подобные акции в социальных сетях стали символом поддержки и выражения скорби в связи с трагическими событиями, происходящими в мире.

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По данным МВД РК, в перестрелке в Алматы погибли 4 человека (среди них – трое полицейских и один гражданский). Минздрав и соцразвития сообщает о восьми пострадавших, которых госпитализировали в разные больницы города: в больницу скорой неотложной помощи госпитализированы 5 человек, в центральную городскую клиническую больницу – 2, в Национальный центр хирургии им. А.Н. Сызганова – 1.

Напомним, что в Алматы вооруженные люди открыли стрельбу. Объявлен наивысший – "красный" – уровень террористической опасности.

Временно приостановлена работа банков, предприятий, детских садов, а также других заведений с массовым скоплением людей.

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Самой масштабной стала акция #PeaceForParis (Мир Парижу), собравшая больше 70 млн участников по всему миру.

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Подобная акция проходила и в память о жертвах теракта в Актобе.

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