Пользователи соцсетей меняют аватарки на #PrayforAlmaty

Пользователи социальных сетей Facebook, ВКонтакте и Instagram меняют свои аватарки на #PrayforAlmaty (молимся за Алматы), передает Kazpravda.kz
.
Отметим, что подобные акции в социальных сетях стали символом поддержки и выражения скорби в связи с трагическими событиями, происходящими в мире.
По данным МВД РК, в перестрелке в Алматы погибли 4 человека
(среди них – трое полицейских и один гражданский). Минздрав и соцразвития сообщает о восьми пострадавших
, которых госпитализировали в разные больницы города: в больницу скорой неотложной помощи госпитализированы 5 человек, в центральную городскую клиническую больницу – 2, в Национальный центр хирургии им. А.Н. Сызганова – 1.
Напомним, что в Алматы вооруженные люди открыли стрельбу
. Объявлен наивысший – "красный" – уровень террористической опасности
.
Временно приостановлена работа
банков, предприятий, детских садов, а также других заведений с массовым скоплением людей.
Самой масштабной стала акция #PeaceForParis (Мир Парижу
), собравшая больше 70 млн участников по всему миру.
Подобная акция проходила
и в память о жертвах теракта в Актобе.