Поменять сценарий к лучшему Свежий выпуск 482 Татьяна ПЕТРОВА

– Асылбек Жамашевич, отрасль, в которой трудятся работники, входящие в ваше общественное объединение, играет большую роль в экономике страны. Очевидно, что горно-металлургический комплекс переживает не самые лучшие времена: как это отражается на человеке труда, его социальном самочувствии?

– Действительно, горно-металлургический комплекс развивается в непростых условиях глобальной конкуренции. На мировых рынках наблюдается падение цен и снижение спроса на металлопродукцию, из-за чего многие предприятия вынуждены пойти на уменьшение объемов добычи и производства. К примеру, казахстанский экспорт ферросплавов снизился на 6, стального проката – на 21%, титана – более чем в 2 раза. Да и цены на алюминий, медь, железную руду за последние пять лет приблизились к показателям себестоимости.

Эти процессы не могут не влиять на рынок труда. В таких условиях профсоюзу приходится заниматься урегулированием вопросов, связанных с нормированием труда, вникать в экономику предприятия с тем, чтобы аргументированно вести диалог с работодателем. И эта кропотливая работа может и должна менять даже любой негативный сценарий к лучшему.

– Согласитесь, самый сложный и болезненный вопрос – сокращение работников, есть ли дейст­венные механизмы защиты у профсоюза?

– С начала глобального финансово-экономического кризиса, грянувшего в 2008 году, в мире более 61 миллиона работников лишились работы. По прогнозам Международной организации труда, уровень безработицы будет расти. Поэтому для нас важно не допустить массового высвобождения работников отрасли. Любое сокращение персонала, влекущее за собой пополнение рядов безработных, должно быть строго обоснованным. При этом важно соблюсти нормативы численности на предприятии, сохранить фонд оплаты труда.

В мировой практике появилась новая форма трудовых отношений, получившая название «заемный труд» или «аутстаффинг». Отличие от аутсорсинга в том, что провайдеру передаются не функции, а конк­ретные работники. Они трудятся на прежнем месте и выполняют те же обязанности, но оформлены в штате сторонней организации. Таким образом, работодатель сок­ращает расходы на содержание персонала, минимизирует свои рис­ки и делегирует ответственность провайдеру. В такой ситуации, как правило, соцпакет у работника «худеет».

На сегодняшний день практичес­ки на всех системообразующих предприятиях отрасли заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве между акимами регионов, руководителями и профсоюзными комитетами предприятий. Они направлены на стабилизацию производственных процессов, обеспечение трудовых прав, социальную защиту и трудоустройство высвобождаемых работников, предотвращение трудовых споров и конфликтов. Добиваемся мы и того, чтобы при временном переводе работника на другое место, простое и сокращении продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников заработная плата сохранялась в том же объеме.

Недавно Глава государства ­Нурсултан Назарбаев выдвинул План нации «100 конкретных шагов», направленных на модернизацию производства, повышение инвестиционной активности, предотвращение снижения доходов населения и создание новых рабочих мест. Все это будет способствовать обеспечению занятости населения, в том числе и в горно-металлургическом комплексе.

– Важнейшая социальная и экономическая категория – заработная плата. Она определяет уровень жизни населения, обеспечивает социальную устойчивость общества и стабильность в трудовых коллективах...

– С 2010 по 2015 год мы добились увеличения средней заработной платы по отрасли в 1,7 раза. Так, если в 2010-м средняя заработная плата составляла 96 691 тенге в месяц, то в 2014 году – 166 050 тенге. При этом по республике среднемесячная номинальная зарплата за аналогичный период выросла в 1,5 раза.

Пять лет назад Съезд профсою­за обратился в Правительство и Парламент с призывом решить проблему индексации пособий по регрессным искам. В результате внесены изменения и дополнения в Гражданский кодекс, в другие законодательные акты, предусматривающие перерасчет сумм возмещения утраченного заработка, соответствующего степени утраты трудоспособности.

В прошлом году по инициативе нашего профсоюза внесены дополнения в Трудовой кодекс. В соответствии с ними в отраслевых соглашениях должны предусмат­риваться положения об основных принципах системы оплаты труда, в том числе установление минимальной тарифной ставки (оклада), предельных значений межразрядных коэффициентов, повышающих отраслевых коэффициентов, единого порядка установления доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и опасными условиями труда.

Кроме того, нам удалось добиться внесения изменений в Трудовой кодекс в части индексации заработной платы, которую работодатель должен производить в порядке, установленном соглашениями, коллективным договором или актом работодателя, а также придания добровольным профессиональным пенсионным взносам статуса обязательных.

При непосредственном участии профсоюзов в апреле 2014 года Казахстан ратифицировал конвенции МОТ № 26 «О создании процедуры установления минимальной заработной платы» и № 95 «Об охране заработной платы». Их ратификация дает дополнительные правовые возможности по обеспечению членов профсоюза достойной заработной платой.

Однако в отрасли по-прежнему имеется ряд проблем, связанных с вопросами оплаты труда и размерами государственных специальных пособий. В частности, отсутствуют методики расчета минимального стандарта оплаты труда и повышаю­щего отраслевого коэффициента для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и опасными условиями труда, а также минимального размера заработной платы.

Именно эти вопросы станут приоритетными в деятельности отраслевого профсоюза на предстоящие пять лет. По заключению Международной комиссии, созданной по инициативе Евросоюза в 1989 году, справедливой считается минимальная заработная плата, которая достигает 68% от средней заработной платы по стране.

В странах Европы уровень минимальной заработной платы варьируется от 30 до 50% от средней месячной зарплаты. В Казахстане же минимальная зарплата приравнена к прожиточному минимуму и составляет 21 364 тенге (2015 год), или около 18% от среднемесячной заработной платы, что явно не соответствует реальной стоимости труда.

Требуют пересмотра правила расчета величины прожиточного минимума в части увеличения фиксированной доли на непродовольственные товары и услуги с учетом сложившейся на данный момент структуры потребительских расходов населения. Соглас­но международной практике, продовольственная корзина должна пересматриваться каждые 5 лет. У нас же со времени последнего пересмотра прошло уже 10 лет.

X Съезд отраслевого горно-металлургического профессио­нального союза «Казпрофметалл» предложил ратифицировать Конвенцию МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран», пересмотреть правила расчета величины прожиточного минимума в части увеличения фиксированной доли на непродовольственные товары и услуги с учетом структуры потребительских расходов населения. Съезд инициировал также разработку и утверждение на законодательном уровне методики расчета минимальной заработной платы; минимального стандарта оплаты труда и повышающего отраслевого коэффициента для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда.

– Расскажите о деятельности профсоюза в сфере охраны труда, промышленной безопасности. Удалось ли добиться снижения уровня производственного травматизма в отрасли?

– За отчетный период на наших предприятиях произошло 937 несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом – 116, коэффициент их частоты составил 1,3, что в два и более раз ниже показателей 2005–2009 годов. Вопросы безопасности и охраны труда являются важнейшими направлениями совместной деятельности, в реализации которых заинтересованы все три стороны социального партнерства.

В настоящее время отраслевые и территориальные объединения профсоюзов совместно с Федерацией профсоюзов ведут работу по усилению роли общественных инспекторов по охране труда, соз­данию технических инспекций труда профсоюзов на законодательном уровне.

Считаем, что общественные инспектора должны быть наделены дополнительными полномочиями по составлению актов-предписаний, обязательных для выполнения работодателем. В случае выявления грубых нарушений правил безопасности и охраны труда, угрожающих жизни и здоровью работников, они должны иметь право приостанавливать отдельные производства.

Принятие вышеуказанных мер позволит снизить производственный травматизм в организациях и сократить аварийность на производстве, усилить контроль за соблюдением трудового законодательства на предприятиях отрасли.

– Насколько отлажена у вас система социального партнерст­ва, на всех ли предприятиях отрасли действуют коллективные договоры?

– Сегодня работники предприятий и организаций остаются защищенными благодаря своевременному заключению коллективного договора. Ведь именно через них профсоюзные организации могут и добиваются дополнительных льгот и гарантий для трудящихся сверх того, что предусмотрено в трудовом законодательстве. В организациях горно-металлургического комплекса, где есть проф­союзные организации, входящие в состав отраслевого профсоюза, охват предприятий коллективными договорами составляет 100%.

Для развития института социального партнерства принят Закон «О профессиональных союзах», внесены изменения в Трудовой кодекс, с 1 января 2015 года введены в действие новые Административный и Уголовный кодексы. Важные нововведения – поправки, касающиеся повышающего отраслевого коэффициента, установления основных принципов системы оплаты труда, утверждения отраслевой рамки квалификации, формирования совета по безопасности и охране труда.

С целью предупреждения социально-трудовых конфликтов, расширения гарантий деятельности профсоюзов и их объединений основательно проработаны новые функции и ответственность всех сторон социального партнерства. Отмечу, за последние четыре с половиной года в республике официально было зарегистрировано 87 трудовых конфликтов, большинство из которых произошли в нефтяной, строительной и горнодобывающей отраслях.

Основными причинами их возникновения в горно-металлургической отрасли являются низкий уровень оплаты труда, ненадлежащее исполнение коллективных договоров, нарушение трудового законодательства, недостаточная правовая культура участников социально-трудовых отношений.

Вышеуказанные и другие проб­лемные вопросы на регулярной основе выносятся на заседания отраслевой и республиканской трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений, в которых мы принимаем непосредственное участие. Большое внимание уделяет­ся вопросам трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате, обязательным пенсионным отчислениям, соблюдению трудового законодательства.

У нас подписано Отраслевое соглашение между профсоюзами работников горно-металлургичес­кой промышленности, Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Министерством по инвестициям и развитию. В нем предусмотрены механизмы по поддержанию социальной стабильности; установлению минимальных отраслевых гарантий по оплате труда и компенсациям; предоставлению гарантий в соответствии с трудовым законодательством республики и нормами международного трудового права; закреплены минимальные нормы по обеспечению безопасности рабочего места.

Поэтому можно с уверенностью констатировать, что социальное партнерство в горно-металлургической отрасли не только сос­тоялось, но и продолжает ­укрепляться.



