Поменять "запорожец" на смартфон хочет житель Усть-Каменогорска

Общество
1167
Житель Усть-Каменогорска Евгений Крушинский хочет продать за 160 тысяч тенге или обменять на смартфон iPhone 5s свой "запорожец" 1989 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Раритетную машину нынешний хозяин купил пару лет назад в Риддере. 

"Такую машину я хотел с детства. Поэтому, когда услышал, что в Риддере пенсионер продает "запорожец", поехал и купил его, не раздумывая. Я самостоятельно привел машину в порядок, отремонтировал. Несколько раз ездил на нем по городу. Люди обращают внимание, улыбаются, сигналят, просят сфотографироваться. "Запор" уже даже в нескольких профессиональных фотосессиях поучаствовать успел", – рассказал Крушинский.

Продать свою "ласточку" горожанин решил только, чтобы сделать подарок супруге, которая хочет смартфон. 

Всего за несколько дней с момента подачи объявления к владельцу машины обратились потенциальные клиенты.

"В основном звонят совсем молодые парни, даже школьники, – говорит Евгений. – Их явно привлекает цена. Но было несколько звонков и из Алматы – от коллекционеров старых автомобилей. По прошествии времени "запорожец" явно начнет расти в стоимости – уже как историческая ценность. Знающие в этом толк люди понимают. Пока просто не сезон его перегонять из города в город. Но я с продажей и не тороплюсь".

Популярное

Все
В Алматы прошла официальная церемония проводов Национальной паралимпийской сборной Казахстана на 4-е Азиатские параигры
Жарайсың, Жәнібек!
Ценовые резоны зернового сезона
Не изменял своим принципам
Куклы – это серьезно
Необходимо обыграть Финляндию
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
О захвате земель, турвзносе и вывесках
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Тело девушки выкопали за жилым домом в Астане
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Назначен новый директор телеканала "Хабар 24"
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
Где лечить, куда госпитализировать?
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Большой потенциал малого бизнеса
Приказ выше кодекса?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казах…
Женщине собрали новую челюсть из костей голени в Караганде
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками ау…
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]