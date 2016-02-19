Поменять "запорожец" на смартфон хочет житель Усть-Каменогорска

Житель Усть-Каменогорска Евгений Крушинский хочет продать за 160 тысяч тенге или обменять на смартфон iPhone 5s свой "запорожец" 1989 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz
.
Раритетную машину нынешний хозяин купил пару лет назад в Риддере.
"Такую машину я хотел с детства. Поэтому, когда услышал, что в Риддере пенсионер продает "запорожец", поехал и купил его, не раздумывая. Я самостоятельно привел машину в порядок, отремонтировал. Несколько раз ездил на нем по городу. Люди обращают внимание, улыбаются, сигналят, просят сфотографироваться. "Запор" уже даже в нескольких профессиональных фотосессиях поучаствовать успел", – рассказал Крушинский.
Продать свою "ласточку" горожанин решил только, чтобы сделать подарок супруге, которая хочет смартфон.
Всего за несколько дней с момента подачи объявления к владельцу машины обратились потенциальные клиенты.
"В основном звонят совсем молодые парни, даже школьники, – говорит Евгений. – Их явно привлекает цена. Но было несколько звонков и из Алматы – от коллекционеров старых автомобилей. По прошествии времени "запорожец" явно начнет расти в стоимости – уже как историческая ценность. Знающие в этом толк люди понимают. Пока просто не сезон его перегонять из города в город. Но я с продажей и не тороплюсь".