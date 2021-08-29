Взрывы в Жамбылской области
Поминальную службу по погибшим при взрывах провели в мечетях и церквях Нур-Султана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагедией в Байзакском районе Жамбылской области. В связи с этим сегодня во всех мечетях столицы была прочитана молитва Корана в память о погибших. Также в православных церквях провели поминовение усопших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.



«В связи с трагедией в Жамбылской области во всех мечетях была прочитана молитва Коран хатым. Мы желаем всем, кто погиб при взрыве, молиться, чтобы Аллах принял их во благо. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Желаем, чтобы в стране было спокойно, чтобы такие чрезвычайные ситуации не повторялись. В это непростое время мы демонстрируем единство, несмотря на разные вероисповедания, национальности. В этом ценность нашей страны», - отметил наиб имам мечети «Нур Астана» Нурлан Каирбеков.



В честь Дня общенационального траура во всех мечетях страны одновременно была прочитана молитва Коран хатым и освящен дух погибших.



Также во всех православных церквях в Нур-Султане были совершены богослужения в память о погибших при взрыве и зачитаны молитвы. Собравшиеся в храме Александра Невского в столице пожелали терпения близким погибших военнослужащих и спасателей Жамбылской области.



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