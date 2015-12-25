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​Помним Героя
Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Совсем не случайно бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова занял место у входа в зал трехмерной панорамы «Битва за Берлин». Именно за умелое руководство эскадрильей и личные боевые подвиги при штурме скоп­лений войск противника в ходе Берлинской стратегической наступательной операции гвардии капитан Талгат Бегельдинов был удос­тоен своей второй медали «Золотая Звезда». Указ о его награждении был издан 27 июня 1945 года.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители ветеранских и общественных организаций, слушатели военных академий, представители казахской диаспоры, молодежных организаций, суворовцы, кадеты, московские школьники. Председатель президиума РОО «Совет генералов» Республики Казахстан Рустем Кайдаров сообщил, что вместе с бюстом на вечное хранение в музей переданы и копии личных документов Талгата Бегельдинова.

– Сегодня я вижу, как многолюдно в музее, как посетители, и стар и млад, впитывают здесь великий дух победителей – своих отцов и дедов, – отметил он.

В свою очередь заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны, генерал-майор Михаил Михальчев выразил глубокую благодарность казахстанцам за передачу бюста.

– Как мы знаем, летчики-штурмовики недолго жили в условиях жестокой войны, что заставляет нас еще сильнее преклониться перед подвигом Талгата Бегельдинова, его мужеством и отвагой. Он стал родоначальником тактики по борьбе штурмовиков с истребителями, на его счету – семь сбитых самолетов. Уверен, бюст Героя займет достойное место в нашем музее, будет напоминать не только о былом, но и нынешнем единстве наших народов, будет служить патриотическому воспитанию молодежи.

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