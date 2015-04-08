Помним! Гордимся! Бережем! Свежий выпуск 692 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Подрастающее поколение, выросшее под мирным небом, к счастью, не ведает ужасов войны. Чтобы сохранить историческую правду, воспитать молодых в духе патриотизма и интернационализма, сформировать у молодежи бережное и уважительное отношение к истории, памяти павших героев, к ветеранам войны и труженикам тыла, и было решено организовать конкурс под девизом «Помним! Гордимся! Бережем!».

– Не случайно День Победы называют праздником со слезами на глазах, – говорит председатель союза Тамара Глазкова. – Мы гордимся, что мы – дети победителей, впитавшие патриотизм с молоком матери. И наша обязанность – сохранить и передать правду о войне молодым.

Надо отметить, что профсоюзные работники – люди активные. К примеру, Алматинский профсоюз работников связи, которым долгие годы руководила Тамара Афанасьевна, вот уже шесть лет подряд проводит спартакиаду, посвященную Великой Победе. Подобные спортивные состязания организует и городской профсоюз «Парасат».

Нынешний конкурс «Помним! Гордимся! Бережем!» учрежден впервые. Он стартовал 1 и завершится 27 апреля. В творческом соревновании на знание героических имен и вех Великой Отечественной могут принять участие члены профсоюзных организаций, входящих в Алматинский союз профсоюзов, их дети и ветераны труда, а это более 300 тыс. человек. Участники конкурса ответят на 50 несложных, но очень важных вопросов об участии казахстанцев в Великой Отечественной войне. К примеру, где формировалась 316-я стрелковая дивизия, где в Алматы установлен памятник Герою Советского Союза Б. Момышулы и многие другие. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в начале мая на торжественном собрании, посвященном 70-летию Победы.