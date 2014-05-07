Помним и чтим

За праздничным дастарханом ветераны делились воспоминаниями о жизни в военные годы. Для них была представлена концертная программа, в которую вошли, в частности, выступления заслуженного деятеля РК Гульзиры Бокейхан, Алтая Шолтыкова и Рахата Бегасилова.

«Светлый праздник Победы стал символом героизма, воинской доблести. И чем дальше от нас события 1945 года, тем меньше остается с нами ветеранов, – отметил начальник управления по развитию языков Ербол Тлешов. – Поэтому очень важно успеть одарить вниманием каждого нашего героя, чтобы молодое поколение успело прикоснуться к истории».

От имени ветеранов выступил Тортай Сыздыков, он поблагодарил организаторов за теплый прием, пожелал мирного неба, подчеркнув, что спокойствие и мир в наше время обретают все большую ценность.

Айнур КЕМБАЕВА