Майские праздники мужества, как подчеркивали сами ветераны, олицетворяют собой летопись герои­ческих подвигов казахстанцев и преемственность традиций служения Отчизне. Приветствуя гостей, ректор Жексенбек Адилов напомнил, что в первые дни войны более 200 студентов и преподавателей их вуза встали в ряды защитников Родины. Среди них шестеро солдат за проявленный героизм и мужество были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Ветераны, вспоминая о фронтовых годах своей жизни, подчеркивали, что память о самой кровопролитной и жестокой войне необходимо сохранить ради подрастающего поколения, чтобы подвиги воинов служили им примером патриотизма. В честь праздника алматинские студенты приготовили концерт и накрыли для гостей богатый дастархан.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

