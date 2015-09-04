Помнить будем всегда Свежий выпуск 724 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Одним из тех, кто, не жалея жизни, приближал этот долгожданный день, был наш земляк Калкабек Шимиров, партизан-разведчик. Фронтовыми дорогами воин прошел до Берлина.

Родился он в 1908 году в ауле своего деда Балабека, в первые годы советской влас­ти перенесенного с левого берега Нуры на правый. Там вырос колхоз «Алгабас», что в 6 км от нынешнего села Сабынды. Как внук бая, Калкабек пережил все «исторические повороты» своего времени: конфискацию, голод, гонения, коллективизацию. И юношей был вынужден уйти в город Акмолинск.

Когда началась война, Акмолинским ГВК 20 июля 1941 года Калкабек Шимиров был призван на фронт. Освобождал от врагов Украину, Польшу, войну закончил в Берлине. Но с войны не вернулись его родные братья, рядовые Мусулманбек, Отарбек и Суркенбек Шимировы пропали без вести в 1943–1944 годах.

Как известно, в 1942 и 1943 годах на территории Украины и Белоруссии активно создавались партизанские отряды. Наш земляк уже в начале 1943 года партизанил в Украине. Заместитель политрука Калкабек Шимиров числился в распоряжении разведывательного отдела штаба 1-го Украинского фронта. Об этом мы узнаем из на­г­радного листа, подписанного 13 июня 1945 года начальником 2-го отделения разведотдела штаба 1-го Украинского фронта майо­ром Хребтовским: «Шимиров К. с марта 1943 года находился в партизанском отряде имени Чапаева. Выполняя задания в составе разведгруппы, разведчик разведывательного отдела штаба 1-го Украинского фронта показал себя смелым воином. Вместе с командиром они убили капитана немецкой армии, взяли в плен двух старших лейтенантов и двух солдат, благодаря чему были получены ценные данные о противнике. Три раза ходил в разведку для сбора информации о перевозках по железным дорогам. Достоин награды – ордена Отечест­венной вой­ны II степени».

На фронте Калкабек Шимиров был дважды ранен. Ратный труд разведчика был также отмечен медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а за проявленные храбрость, стойкость и мужество в рейдах по тылам врага он был награжден медалью «Партизану Отечест­венной войны». По данным Комиссии по истории Отечественной вой­ны, на территории Украины в составе партизанских соединений и отрядов сражались 633 казаха, но в числе этих партизан медалью «Партизану Оте­чественной войны» награждены лишь 23 представителя казахского народа.

Наш земляк прошел свой боевой путь, не уронив чес­ти казахского солдата, в ходе Висло-Одерской операции в феврале 1945 года, освобождая Польшу от фашистов, а затем принимал участие в боях на территории Германии. Партизаны-разведчики действовали в тылу противника, не только летом, но и зимой находились в лесах, терпели холод и голод, нанося огромный урон врагу, спасая мирных жителей.

Есть среди боевых наград Калкабека Шимирова и благодарственная грамота, подписанная командующим войс­ками 1-го Украинского фронта маршалом Иваном Коневым в июле 1945 года. Среди слов благодарности в ней можно прочесть следующее: «Выражаю уверенность, что безграничная любовь к Отчизне, вдохновлявшая вас в дни Великой Отечественной войны, будет неиссякаемым источником ваших трудовых подвигов в дни мирного труда».

И действительно, после вой­ны Калкабек Шимиров вернулся в родное село Сабынды и внес большой вклад в его развитие. В голой степи, на окраине небольшого колхоза, он основал, а затем руководил двумя предприятиями – XПП и Рабкооп. Не более десяти лет прошло с того дня, как закончилась разрушительная война, экономика страны только выходила из послевоенной разрухи, а Калкабек Шимиров как умелый и прозорливый руководитель сумел в короткий срок наладить жизнь односельчан. Живший не только сегодняшним днем, он открыл хлебопекарню, столовую, лимонадный цех, баню, построил добротные склады для приема, хранения и обработки зерна.

Вместе с ним с войны приехали его друзья. Каледа Иван Степанович в войну потерял всю семью, фашисты сожгли его родную деревню. Он поехал со своим бое­вым другом в Казахстан, организовал в Сабынды автобазу. А другой друг Калкабека Шимирова – выпускник московского вуза Петр Хмелевский зажег первую лампочку в селе, сначала в райо­не ХПП, потом во всем тогдашнем колхозе. Здесь создавались все условия для достойного труда сельчан. Может быть, поэтому Сабынды со временем стало самым густонаселенным и интернациональным селом в районе, приезжих людей влекла развитая инфраструктура.

В 1957 году Калкабек Шимиров был награжден медалью «За освоение целинных земель», он избирался депутатом поселкового, районного, областного советов депутатов. Калкабек Шимиров умер в 1958 году в возрасте 50 лет. Пожил он мало, сказалось подорванное на войне здоровье, но свой жизненный путь он прошел достойно. Его добрые дела остались в памяти тех, кто его знал как настоящего человека, достойного сына своих предков и яркого представителя ­своей земли.

Именем Калкабека Шимирова названа территория, им основанная, которой он отдал организаторский талант, силу ума и сердца, теперь это «Микрорайон Калкабек Шымырулы».