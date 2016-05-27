​Помнить поименно

Национальный проект укреп­ления гражданской идентичности предусматривает серию технологичных проектов. Один из них – электронный историко-биографический справочник «Номенклатурные кадры советского Казахстана 1919–1991 гг.». Его первую часть, куда вошли биографии 4 970 руководителей, из них свыше 1 500 – с фотографиями, представил директор Архива Президента РК Борис Джапаров. Он рассказал, что первая часть охватывает период с 1919 по 1936 год. Всего в справочник планируется собрать сведения и биографические данные на более чем 800 тыс. руководителей госорганов и учреждений, именуемых историческим термином «номенклатурные кадры».

Большинство работников этого периода стали жертвами политических репрессий, даты их смерти взяты из Книги скорби. В связи с этим директор пояснил, что в сохранившихся документах нет этих дат: сведения о кончине человека в личные дела стали вносить только с 1970-х годов.

– Справочник с биографиями руководителей советской эпохи – это попытка обобщения исторического опыта становления политической элиты Казахстана, феномена возникновения СССР, просуществовавшего 74 года и оказавшего огромное влияние на мировую историю в ХХ веке, – продолжил Б. Джапаров. – Это требует самого детального изучения: как и кем воплощались в жизнь политические, экономические, социальные реформы в тот или иной отрезок времени.

Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Ханкельды Абжанов, участвовавший на брифинге, добавил, что термин «номенклатурные кадры» не следует воспринимать только как негативно-реакционный: «Надо персонально подходить, ведь в этом корпусе был и Турар Рыскулов, который боролся за сохранение самостоятельности казахского народа, и Голощекин».

Главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии Данияр Ашимбаев также считает, что вычеркивать кого-либо из истории, как это практиковалось в советское время по политическим мотивам, ни в коем случае нельзя.

Документы, вошедшие в справочник, в основном выявлены в фондах Архива Президента, а также в областных и городских госархивах Казахстана. Биографические справки составлены на основе собственноручно написанных анкет, личных листков, автобиографий, а также документов, заполненных кадровой службой. Орфография сохранена, но проводилась редакционная правка. Составители по мере возможности постарались написать полную биографическую справку с указанием всех занимаемых должностей, мест проживания, образования, семейного положения, избрания в выборные органы, награждения.

Справочник, кроме того, в сжатом виде информирует об административно-территориальных изменениях. Например, губернское деление в Казахстане существовало в 1920–1928 гг., окружное – в 1928–1930 гг., районное – в 1930–1932 гг., областное – в 1932–1936 гг. Интересен и нацио­нальный состав номенклатуры советского Казахстана. Среди них казахи составляли 45%, русские – 50%, татары – 3%, узбеки – 1% и уйгуры – 1%.

С электронным справочником, который, по мнению специалис­тов, наиболее эффективен для массовой пропаганды документов Национального архивного фонда и, конечно, истории Казахстана, можно ознакомиться на сайте Архива Президента РК www.archive.president.kz.