Помнить во имя жизни Свежий выпуск Вадим МАХИН, Алматы

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы и к памятной мраморной тумбе, установленной здесь же в честь города-героя. Защитников Невской твердыни и тех, кто мужественно перенес тяготы блокады, поздравили заместитель акима Алматы Юрий Ильин, председатель городского совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов, консул Генерального консульства РФ в Алматы Ирина Переверзева.

Сейчас в Алматы проживают 89 блокадников. На встрече они выражали большую благодарность Президенту страны Нурсултану Назарбаеву за заботу о ветеранах войны и тружениках тыла, за благородную политику мира и согласия, которую проводит Глава государства.

Выступая на встрече, Ирина Переверзева отметила, что в день полного снятия блокады была пасмурная зимняя погода. Но ленинградцы увидели солнце Победы, они обрели свободу и счастье жить вместе со всей страной.

– На возложении цветов рядом развеваются флаги Казахстана и России. И это символично, – сказала российский дипломат. – У нас общее прошлое, и нам вместе идти в прекрасное будущее.

Спонсоры организовали памятную встречу и праздничный обед для ветеранов. За чаем они вспоминали тяжелые месяцы блокады, которая длилась почти 900 дней и ночей – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. У них не было детства, им пришлось жить под постоянными бомбежками и артобстрелами, выдержать чудовищные испытания голодом и холодом. Согласно секретным документам третьего рейха, Ленинград предстояло стереть с лица земли. Нормы хлеба составляли 125 г в день на одного человека. Смерть настигала женщин, стариков и детей на работе, дома, в школе, на заснеженных улицах города.

Не работал водопровод, в квартирах не было тепла. Но Ленинград не сдавался, население как могло помогало фронту. В 39 средних школах продолжалась учеба, а когда шли налеты фашистской авиации, ученики спускались в бомбоубежища, и занятия возобновлялись. В те трагические дни по радио звучали вдохновенные стихи Жамбыла, обращенные к жителям города: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!».

Снабжение города и войск, оборонявших Невскую твердыню, удалось немного наладить благодаря частичному снятию блокады в январе 1943 года. Большую роль для снабжения осажденных сыграла военно-стратегическая магистраль «Дорога жизни», проходившая через Ладожское озеро. По ней доставлялись продовольствие, топливо, боеприпасы и вооружение, а из города вывозились в тыл женщины и дети. Именно благодаря этой дороге были спасены и перевезены на казахскую землю многие дети и подростки, которые впоследствии обрели в Казахстане новую родину.



