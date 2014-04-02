Помочь «детям дождя»

Аутизм – не до конца изученное психологическое расстройство, которое проявляется в раннем детстве. Им страдают шестеро из каждой тысячи детей. Но у нас его не умеют даже диагностировать вовремя, и специалист, увидев симптомы проявления этой болезни, отправляет родителей дожидаться «волшебных» трех лет: авось заговорит. А время упускается... Название болезни происходит от греческого слова autos – «сам» и обозначает крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний.

Родители аутичных детей нередко обращаются за помощью к специалистам лишь после того, как отклонения в развитии и поведении ребенка становятся очевидными для всех. А до постановки диагноза иногда проходит не один год. Услышав незнакомое заключение, многие мамы и папы приходят в смятение. Обратившись же за разъяснениями к справочникам, они и вовсе отчаиваются, не находя ответов на самые актуальные вопросы. Между тем мировая практика знает много случаев успешной адаптации таких детей к жизни в социуме, и каждый из них уникален. Расскажу о мальчике, который помог мне и моим коллегам в центре найти свой путь коррекции аутизма.

Ласковый, озорной мальчишка лет трех, назовем его Ванюшкой, с умными голубыми глазками и иногда отрешенным взглядом привлек мое внимание, когда его привели в мою группу, своим поведением. Порой казалось, что он совершенно не слышит и не знает своего имени, он не умел играть с детьми, а любил, ложась в сторонке на пол, взяв в руку машинку, крутить колеса и смотреть, как они вращаются. Если его отрывали от занятия, вовлекая в общую игру, он громко рыдал, прижимаясь ко мне. Ванюша любил взрослых, увидев любого из них, бежал навстречу, обнимал и садился на коленки. При этом в свои три года Ванюша ничего не говорил, ни к кому не обращался, ничего не просил, никого из детей не обижал. На занятиях сидел тихо и отрешенно, вертя колеса машинок, и я никак не могла привлечь его внимание. Однажды пришла заплаканная мама: «Помогите! У Ванюши – аутизм! Мне об этом сегодня сказал врач, нам страшно! Помогите!» Чем же я могла помочь маме, если слышала об этом диагнозе только в институте на лекциях?

Тем же вечером я начала поиски коррекционных методик для людей с аутизмом, бороздя просторы Интернета. Очень многое из прочитанного подтверждало правильность постановки диагноза у Ванюшки. Очень хотелось помочь мальчику заговорить и развиваться. Так начался мой путь борьбы с аутизмом. Пройдя обучение на всех доступных семинарах, курсах, прочитав очень много литературы, я и мои коллеги начали применять полученные знания на практике с Ванюшей и его родителями. Мы учились имитации в рамках специальной полугодовой программы и достигли первых успехов – Ваня научился подражать. Он с удовольствием стоял в общем хороводе детей, хлопая и топая ножками, любил уроки музыки, Ваня узнавал и показывал на карточках много предметов и действий, умел самостоятельно одеваться, чистить зубы, но по-прежнему не умел играть с детьми, их он не замечал. Кроме того, Ванюша стал откликаться на имя, различать маму и некоторых взрослых, но не обращался к ним. В целом прогресс был, но двигались мы очень медленно.

И вот я наткнулась на книгу «Услышать голос твой», написанную Кэтрин Моррис, мамой двух аутичных детей, которая помогла им выйти из плена этого расстройства при помощи методики АВА (Applied Behavior Analisis, Прикладной анализ поведения). Вместе с сотрудниками центра «Сенiм» мы начали целенаправленные поиски тренеров и учреждений, где мы смогли бы обучиться этой методике. Найдя сайт Юлии Эрц, мы прошли дистанционные курсы обучения и посетили семинары в Самаре. Результаты не заставили себя долго ждать. Ванюша подрос, начал говорить, научился читать и писать, а главное – общаться с детьми своего возраста. У него есть еще небольшие особенности, но заметны они лишь специалисту. Он уже собирается в первый класс, и мы уверены, что наш Ванечка успешно адаптируется в обществе.

Наш центр «Сенiм» существует три года, но за этот маленький срок мы уже достигли больших результатов и можем сказать с уверенностью, что способны помочь аутичным малышам. Путем проб и ошибок, поисков и обучения мы нашли ключик к победе над аутизмом. И хотя говорят, что он неизлечим, но приручить его можно! При постоянном росте количества «детей дождя» в мире причины развития этого расстройства по-прежнему неизвестны, лекарства от него не найдены. Воспитание и образование аутичного ребенка ложатся на плечи родителей и близких. Даже в столице нашей страны нет детских садов, школ, очень мало реабилитационных центров, где могут оказать помощь именно аутичному ребенку. Удивительные и загадочные «дети дождя» требуют особого подхода, и, пожалуй, самый эффективный на данный момент – это метод АВА. Во всем мире его успешно используют для помощи детей с аутизмом уже более полувека, и он остается единственным на сегодня научно доказанным методом коррекции. При интенсивном его применении в раннем возрасте значительному количеству детей с аутизмом, почти 40% удается преодолеть отставание в развитии и включиться в обще­образовательную систему.

Практикуя эту методику в центре «Сенім», мы обучаем своих специа­листов, дважды приглашали в наш город члена Израильской ассоциации сертифицированных аналитиков поведения (АСВА) и Международной ассоциации поведенческого анализа (Affiliate Member of ABA) Юлию Эрц. «Сенiм» переводится с казахского языка как «вера» и «доверие». Мы назвали так свой центр, чтобы родители поверили в победу над этим сложным расстройством. Здесь проводятся семинары, тренинги, родителям помогают понять диагноз, принять его, бороться и верить в то, что наши дети смогут адаптироваться в сложном для них мире.

Хотелось бы также попросить детских психиатров и неврологов обратить внимание родителей на особенности развития ребенка как можно раньше. Уже в полтора-два года симптомы аутизма налицо, и их описание должно висеть в каждой детской поликлинике: не смотрит в глаза, не отзывается на имя, ничего не просит, нет коммуникации, социального взаи­модействия. Победить аутизм непросто. Вам и другим умным и заботливым предстоит пережить и успехи, и неудачи. Независимо от того, где находитесь сейчас вы и ваш ребенок, никогда не забывайте, что жизнь – это дорога, и на этой дороге никто не знает ответов на все вопросы (Роберт Шрамм. «Детский аутизм и АВА».) Необходима вера!

Жанар НУРЖАНОВА,

директор центра психолого-педагогической коррекции «Сенiм»