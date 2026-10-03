Помочь детям с РАС обрести самостоятельность

Статистика, к сожалению, неумолима: количество мальчиков и девочек, у которых диагнос­тируют различные ментальные нарушения, стремительно возрастает. По свежим данным, которые публикует авторитетный американский фонд Autism Speaks, на сегодняшний день в США расстройствам аутистического спектра подвержен каждый 31-й ребенок. И это общемировая тенденция, которая наглядно показывает, насколько родители особенных малышей нуждаются в системной помощи, глубокой психологической поддержке и современных методиках социальной адаптации. Именно поэтому создание и масштабное расширение инклюзивных учреждений становится важнейшей задачей.

Ярким и показательным примером ее успешного решения становится ТОО «Qadam special school» – социально ориентированный образовательный проект, работающий в сфере коррекцион­ного образования и оказывающий услуги детям, подросткам и взрос­лым с аутизмом. Огромную роль в масштабировании этого нужного дела сыграл фонд развития предпринимательства «Даму». При его поддержке компания привлекла льготный кредит. За счет выделенных средств было приобретено просторное помещение площадью более 300 кв. м, закуплена мебель и необходимое оборудование.

В результате этих масштабных финансовых вложений распахнул свои двери современный коррекционный центр Qadam Esil. Расширение полезной площади и обновление материально-технической базы позволило существенно увеличить охват семей, нуждающихся в экспертном сопровождении. В учреждении создано пять новых рабочих мест, общая численность сотрудников на данный момент составляет 20 человек, а услуги в филиале получают 35 детей.

– Всего в столице три отделения нашего центра, – говорит директор «Qadam special school» Жулдыз Тургынбек. – В этом году исполнилось пять лет с начала нашей деятельности. Интеграция подопечных с РАС в полноценную жизнь требует колоссального терпения и ювелирной работы квалифицированных специалистов: нейропсихологов, дефектологов, логопедов и тренеров. В основе методологии учреждения заложены две магистральные программы – спортивная и академическая. Такой дуальный подход позволяет комплексно развивать не только физический каркас, но и когнитивные способности каждого воспитанника.

По ее словам, для особенных учеников стандартная обще­образовательная среда часто оказывается стрессовой, шумной, а темп урока – слишком быстрым для адекватного восприятия без предварительной кропотливой проработки материала.

– Закреплять в школе программу дети не успевают, поэтому мы им помогаем, – поясняет Жулдыз Сериковна. – Помимо домашней работы имеется «особенная» учебная программа, в том числе творчество.

Занятия проводятся как сугубо индивидуально, так и в малых группах. Дети учатся жизненно важным вещам: как правильно коммуницировать со сверстниками, реагировать на нестандартные ситуации, самостоятельно обслуживать себя в быту. В совокупности со спортом это дает отличные устойчивые результаты. Для столицы наличие сети подобных учреждений является маркером высокой социальной зрелости. Родители получают уверенность в завтрашнем дне, а воспитанники – шанс стать полноправными членами общества.