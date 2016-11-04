​Помочь и поддержать

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Горячий чай и вкусный пирог растопили мою скованность. И тогда с детской непосредственностью я стала расспрашивать, как Надя на улицах обходит ямы, переходит дорогу, покупает хлеб. И узнала, что окружающий мир, оказывается, можно «видеть» ощупью. Правда, вначале кто-то должен помочь ощупать предмет или дорогу, чтобы запомнить. А еще Надя много значения придает запахам. По запаху она может даже определить, в каком настроении ее близкие люди! В связи с этим добавлю, что до сих пор не знаю: такая особенность у нее была от природы или же она может развиться у незрячих людей?

Кроме этого, Надежда оказалась рукодельницей и похвасталась кружевной скатертью, которую связала. «Надя может еще лепить красивые скульптурки из пластилина», – с гордостью добавила Лена. «А можете слепить самолетик? Вы же рассказывали, как летали в Куйбышев к бабушке!» – тут же попросила я. «Конечно!» – Надежда открыла коробочку с пластилином. Мне, школьнице, было интересно, как она могла ощупать огромный самолет и представить его себе. Но Надя слепила лишь пластилиновое кресло, прижатое к стенке с иллюминатором…

Много позже поняла: если человек не видел предмета, он не может его и воспроизвести. Соответственно, он не может воспринимать и словесные описания предметов. Возможно, поэтому Лене было неинтересно с сестрой, а та страдала от одиночества в четырех стенах в ожидании мужа с работы. Сама она работу не могла найти.

В ноябре Казахстан будет отмечать Международный день слепых. Кроме того, в октябре мы отметили День белой трости, которая является отличительным атрибутом незрячих людей. В советские годы эти праздники не отмечались, а проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями, как и вопросы безбарьерной среды, не поднимались, словно их и не было.

Сегодня ситуация меняется к лучшему. К примеру, алматинская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского по праву гордится успехами. Здесь детей учат не бояться самостоятельно выходить на улицу, ходить в библиотеки для слепых, учиться на разных курсах. То есть активно использовать белую трость. Неудивительно, что многие ее выпускники поступают в вузы, причем за границей. Как одна из выпускниц Марина Акентьева, поступившая в Новосибирске на механико-математический факультет. Хотя такая профессия, как принято считать, не предназначена для девушки, тем более для незрячей. Поэтому так важно, что этот и многие другие примеры рушат стереотипы.

Поучителен и зарубежный опыт. К примеру, во Франции, где незрячего школьника могут даже не перевести в старший класс, если его белую трость редко видят на улицах. Ведь это значит, что у него нет мотивации. Количество белой трости на улицах, утверждают специалисты, является не менее важным показателем, чем, к примеру, ВВП страны. Ведь такие цифры свидетельствуют о стремлении слепых и слабовидящих людей к социальной активности, полноценной жизни. Но при этом нельзя забывать: чтобы люди с ограниченными возможностями жили такой жизнью, мало повышать пенсии и ликвидировать всевозможные преграды, нужно менять отношение общества к ним.

Главное, как сказала одна из школьниц интерната, помочь поверить, что они такие же, как все, а вокруг много людей, искренне могущих помочь и поддержать.

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