Помочь каждому

В областном молодежном ресурсном центре (МРЦ) сформирован отдел по работе с молодежью категории NEET.

В первую очередь здесь занялись созданием базы данных такой молодежи, чтобы правильно организовать точечную работу.

– В настоящее время идет и до 1 марта будет продолжаться работа по выявлению, сбору данных о юношах и девушках категории NEET (нигде не учатся и не работают. – Авт.), проживающих в областном центре и районах области, – рассказал директор областного МРЦ Аскар Курмаш. – По завершении этого этапа нашей работы будет сформирована база данных молодежи, которой требуется незамедлительная помощь, а также разработаны адрес­но рекомендации по обучению, занятости, социализации, вовлечению в предпринимательство.

Согласно статистике, в последние три года доля молодежи категории NEET от общего числа жителей молодежного возраста (15–28 лет) в Кызылординской области составляет чуть более 8%. Всего же численность молодежного населения в области превысила 176 тыс. человек, из них 73 тыс. приходится на долю городского, 103 тыс. – сельского населения.

– Для обеспечения занятости этих граждан существуют специально разработанные государством мероприятия, – сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Жанар Даулетбаева. – Внедрен проект «Первое рабочее место».

В текущем году по данному проекту планируется трудо­устроить 147 человек. В рамках проекта будут созданы рабочие места для выпускников с дипломами по полученным ими специальностям, и срок субсидирования государством их заработной платы составит не более 18 месяцев. В этом году заработная плата участников проекта повышена до 91 890 тенге. Из местного бюджета выделено 108,1 млн тенге, в республиканский бюджет направлены предложения о необходимости дополнительного финансирования для охвата 1 тыс. человек.

– На «Молодежную практику», еще одну программу, организованную для получения опыта работы выпускниками высших и средних специальных учебных заведений, выделено 960,7 млн тенге на 2 091 человека, – продолжает Жанар Даулетбаева. – С текущего года в соответствии с поручением Главы государства заработная плата участников молодежной практики также повышена до 91 890 тенге, срок участия в программе увеличивается с 6 до 12 месяцев. Количество участников планируется также увеличить до 5 тыс.

Также она отметила, что вакансии кызылординской молодежи предоставляются и в северных регионах, где не хватает рабочей силы.

Напомним, в 2014 году в Кызылорде был создан центр поддержки молодежи, который в 2015 году был преобразован в молодежный ресурсный центр. Для молодежи при центре дейст­вуют ІТ-парк, антикафе, интернет-библиотека, фитнес-зал. МРЦ оказывает информационно-методическое, консультационное сопровождение и поддержку инициатив молодежи. Молодые люди могут получить исчерпывающую информацию о всех государственных, социальных программах для молодежи, психологическую поддержку. Здесь же проходит обучение жизненно важным навыкам, необходимым для личностного, социального роста и развития трудового потенциала.

Работу центра ведут семь отделов: административный и по управлению персоналом, информационно-методический, по семейным делам, поддержки творческой молодежи и развитию массового спорта, по работе с молодежью категории NEET, занятости и предпринимательства, отдел по городу Байконыр.

При центре действует клуб молодой семьи, где проводятся мероприятия различного форма­та, направленные на укрепление семейных ценностей, «круглые столы» на религиозные темы, в том числе против распространения различных деструктивных религиозных течений, встречи с интересными людьми.