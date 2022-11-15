Помочь обрести статус инвалида обещала всем желающим безработная туркестанка

Помочь обрести статус человека с инвалидностью обещала всем желающим безработная жительница Туркестанской области, оценив свои услуги в сотни тысяч тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Клиентов оказалось достаточно. Делая предоплату, люди даже не задумывались, как они пройдут медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), учитывая отсутствие заболевания для получения такого статуса.

Не смущало их и то, что услуги благодетельницы стоили приличных денег, не идущих ни в какое сравнение с пособием по инвалидности.

Впрочем, факт остается фактом: полицейские установили аферистку, обманувшую 11 человек. Ее розыском сотрудники правоохранительных органов озаботились после того, как в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, сообщив, что стала жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшей, в декабре прошлого года она отдала 300 тысяч тенге малознакомой женщине, которая предлагала помочь в оформлении документов на инвалидность. С тех пор прошло много месяцев, но та так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько женщин, заявив, что их обманули. Все эти обращения объединили в одно досудебное расследование, зарегистрировав его по уголовной статье, предполагающей ответственность за мошенничество.

Собранная при участии потерпевших информация помогла полицейским установить личность подозреваемой, задержать и доставить ее в районный отдел полиции. В ходе расследования выяснилось, что ей удалось выманить у пострадавших больше 6 млн тенге.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что нужно быть осторожными и не проявлять излишнюю доверчивость по отношению к малознакомым людям и уж тем более не пытаться обойти закон, чтобы получить для себя какую-то выгоду.