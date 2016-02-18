​Помочь остаться на плаву

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Асель МУКАНОВА

Консолидированный кредитный портфель Банка развития Казахстана по итогам 2015 года увеличился в сравнении с показателем 2014-го на 79%, достигнув 1 трлн 456 млрд тенге.

По словам Б. Жамишева, принято решение о финансировании 42 проектов на 280 млрд тенге, к слову, в 2014 году их было всего 14. Финансирование получили такие проекты, важные с точки зрения импортозамещения и развития казахстанского экспорта, с высокой добавленной стоимостью, как производство моторного топлива стандарта Евро-5 в ЗКО, расширение мощностей по производству азотных удобрений в Мангистауской области, строительство завода по производству цианида натрия в Жамбылской области, создание полного цикла производства железнодорожных колес в Павлодарской области.

По итогам года чистая консолидированная прибыль банка, по предварительным данным, составила 7,9 млрд тенге. Это обеспечено за счет реструктуризации требований по пяти проектам на сумму 47,7 млрд тенге. В результате реструктуризации доля тенге увеличилась с 31 до 42%. Были заданы высокие темпы освоения средств Нацфонда по программам «Нұрлы жол» и ГПИИР.

– Из Национального фонда в 2014–2015 годах нам было выделено 260 миллиардов тенге. Предполагалось, что они быстро попадут в экономику, и банк с этой задачей справился, – сказал Б. Жамишев, сообщив, что 60 из 75 млрд тенге, выделенных на реализацию проектов второй пятилетки индустриализации, уже получены заемщиками.

Также освоены 50 млрд тенге, полученные из Нацфонда на экспортное кредитование. Банк развития Казахстана фондировал БВУ на автокредитование, в прошлом году на эти цели пошли 15 млрд тенге, из которых освое­но 87%, плюс 4 млрд тенге потрачены на лизинг спецтехники. Несмотря на снижение спроса на новые авто, 8 января БРК выделил на автокредитование дополнительно 11 млрд тенге. И теперь обсуждает с банками и автопроизводителями, как лучше использовать все эти 26 млрд тенге.

– В результате девальвации мы уже корректировали минимальную стоимость автомобилей по программе автокредитования, сейчас производители предлагают вообще убрать ценовой порог, а установить требования по казсодержанию, – рассказал глава БРК. – В целом программа пользуется спросом. И мы хотим сделать ее еще более гибкой.

Наряду с кредитной деятельностью в прошлом году Банк развития Казахстана, среагировав на критику, провел большую работу по оптимизации и автоматизации своих бизнес-процессов с привлечением консультантов.

Кроме того, проведено стресс-тестирование кредитного порт­феля по целому ряду параметров. БРК работает с крупными заемщиками, поэтому суммарно большие объемы количественно составляют всего 38 проектов. В качестве ориентира взят обменный курс 500 тенге за у. е.

– Мы выявили, что 41% кредитного портфеля – та часть, по которой ничего не надо предпринимать. Она или в тенге, или это экспортные кредиты, по которым не возникает сомнений, либо налицо сильная структура обеспечения. То есть это та часть, за которую мы спокойны даже при таком обменном курсе и всех рисках, – доложил глава БРК. – Чувствительны к валютным колебаниям у нас 44% портфеля, но по этим проектам есть надежные гарантии третьих лиц либо поддержка со стороны акционеров. С ними мы собираемся работать и усиливать позиции банка, но эту часть мы тоже считаем вполне надежной. И 9 проектов, или 15% портфеля, чувствительны к валютным рискам. Для них эти риски неподъемные. Если они занимали в валюте, то их обязательства в тенге выросли практически вдвое.

Эти займы в банке собираются реструктурировать.

– Из ЕНПФ мы получим 65 миллиардов тенге, это «дорогие» деньги, но мы должны будем микшировать их и реструктурировать займы. Это большие проекты, очень важные для экономики, и надо обеспечить их эффективное функционирование, – резюмировал Б. Жамишев.

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