​Помог «Ход конем»

По словам исполнительного директора Казахстанской федерации шахмат Ирины Грищенко, чемпионы респуб­лики в каждой возрастной категории получили право представлять нашу страну на первенствах мира в Бразилии и Уругвае. А серебряным призерам соревнований федерация оплатит участие в чемпионате Азии, который пройдет в Узбекистане с 31 марта по 9 апреля.

Отметим, что борьба за чемпионство была острой, поэтому для выявления победителей по регламенту турнира даже пришлось провести тай-брейки. Особенно впечатлили достижения юного актюбинца Алана Петухова, который в своей возрастной категории выиграл чемпионат Казахстана и по блиц-турниру, и по рапиду. Организаторами первенства, помимо Казах­станской федерации шахмат, стала и шахматная школа «Ход конем», а генеральными спонсорами выступили научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова и АО «АБДИ Компани».