​​​​​​​Помог с деньгами?

Экс-начальник управления полиции Кызылорды осужден на семь лет колонии за взятку.

Судебные тяжбы, по всей видимости, не окончены, так как сторона защиты намерена отстаивать полную невиновность подзащитного в апелляционной инстанции.

Органами уголовного преследования высокопоставленный полицейский чин обвинялся в том, что, злоупотребляя служебным положением, 13 августа 2021 года путем вымогательства получил от подчиненного 50 тыс. тенге за покровительство и попустительство по службе. Суд посчитал вину доказанной, и приговором суда № 2 г. Кызылорды бывший начальник полиции города приговорен к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Защитники осужденного отмечают, что ожидали оправдания в суде, потому что «никакой взятки он не брал».

– Сторона защиты убеждена, что оглашенный приговор не соответствует требованиям норм уголовно-процессуального законодательства и нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан, – указал известный кызылординский адвокат Жалгас Аскаров в своем сообщении для прессы. – В ходе главного судебного разбирательства выводы обвинения о получении взятки путем вымогательства, я считаю, не нашли своего подтверждения. Потерпевший, отмечу, лично заявил, что старший по званию ничего у него не вымогал, а попросил помочь с деньгами, и он согласился добровольно. При этом экс-начальник управления полиции не угрожал, совершать каких-либо действий в его интересах не обе­щал. Отсутствие угрозы подтверждается и показаниями самого потерпевшего, двух других свидетелей, а также содержанием аудиозаписей, произведенных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. К сожалению, судом эти доказательства, исследованные в ходе процесса, не были приняты во внимание при вынесении приговора. И нами обязательно будет подана апелляционная жалоба не приговор.