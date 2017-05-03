​Помогает программа

Как сегодня начинающие предприниматели входят в бизнес-среду? Кто помогает им определиться с выбором проекта, какие есть меры поддержки? Ответы на эти вопросы можно получить, обучаясь основам предпринимательства по второму направлению правительственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Бас­тау-Бизнес». Создание образовательной платформы, на которой обучают предпринимательским навыкам, принципам формирования сельскохозяйственных кооперативов, взяла на себя региональная палата предпринимателей (РПП).

За парты сели безработные и самозанятые, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в селах и райцентрах. Их 316 человек, но это цифра предварительная. Каждый должен доказать стремление к обучению. По словам исполняющего обязанности директора РПП Ернара Кульпеисова, допуск претендента к проекту осуществляется через тест на мотивацию к занятию бизнесом. Тут и выясняется: хочет или не хочет, может или нет человек вести собственное дело.

После тестирования слушатели получат теоретический практикум у одного из успешных бизнес-тренеров. Они вмес­те выберут выгодную идею и будут готовить бизнес-план. Именно такие новички-предприниматели смогут получить льготный микрокредит до 18 млн тенге под 6% годовых. К этому стоит прибавить надежное сопровождение проекта. Потенциальный бизнесмен обязательно пройдет свои 80 часов занятий, 120 часов индивидуальных консультаций и тренинги по навыкам публичного выступления, чтобы суметь защитить финансирование проекта. В итоге же получит достойный сертификат по линии программы «Бастау-Бизнес».

Сегодня будущим сельским предпринимателям нравится не только бесплатное обучение, но и полагающаяся им стипендия в 17 тыс. тенге. Проект реа­лизуется в семи районах, выбранных по решению управления координации и социальных программ области по согла­сованию с РПП. Со следующего года к проекту присоединятся еще два района.