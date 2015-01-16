Свежий выпуск Помогал домушникам домофон Ольга Шиян, пресс-служба ДВД СКО

Как пояснил начальник отделения отдела криминальной полиции УВД Петропавловска Иван Терзиди, в дежурную часть поступило несколько заявлений о совершенных квартирных кражах. Преступления были схожи по внешним признакам: входные двери – заперты, а из квартир похищены денежные средства, ювелирные изделия и оргтехника. Сотрудники криминальной полиции задержали троих молодых людей.

Злоумышленники действовали по одной схеме. В то время, когда жильцы многоквартирных домов находились на работе, они набирали номера квартир по домофону, определяя, кого же нет. Затем, представившись специалистами по налаживанию интернет-связи, заходили в подъезд. Один находился около домофона, двое остальных, подобрав соответствующий ключ, проникали в квартиру. Чаще всего домушники вскрывали двери с замками китайского производства.

Стоит отметить, что двое из подозреваемых уже имеют судимости за совершение краж и вымогательства. В отношении домушников возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РК, в котором фигурирует 18 краж. Задержанные находятся под арестом.