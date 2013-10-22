Экономика
Помогать, но не мешать

Очень своевременно Президент Казахстана на расширенном заседании Правительства поднял вопрос о недоработках министерств, ведомств и акиматов различных уровней. Некачественное исполнение бюджетов, по словам Главы государства, во многом связано с чрезмерным количеством разрешительных процедур и согласований, что также тормозит развитие экономики.

Вторым блоком вопросов Лидер нации обозначил усиление государственной защиты и поддержку предпринимательства. Особенно в контексте задач регионального развития и эффективности индустриальной политики.

Эту же тему – ответственнос­ти госслужащих за порученное им дело и результаты работы – Нурсултан Абишевич поднял во время прошедшего следом совещания с государственными служащими корпуса «А». Обращаясь к ним, Глава государства сказал:

– Вы всегда должны помнить, что корпус «А» – это не какая-то элита, как некоторые говорят. Это народная служба, плоть от плоти народа. Никогда не забывайте, что вы – слуги народа. Нельзя быть равнодушными к людям. Надо слушать, отвечать на их вопросы, говорить прямо. Если есть возможность помочь, не таскай человека по кабинетам, реши его вопрос. Если нет, так и скажи. Или попроси: «Подожди, это решится через полгода». Но дай человеку ответ, чтобы он не ходил по инстанциям.

Все это мне очень близко, так как я в своей деятельности, занимаясь строительством в Экибастузском райо­не стекольного завода, столкнулся с волокитой и полнейшим равнодушием к тому, что предприятие строится не только во благо его учредителям, но в первую очередь – страны и ее экономики. Равных нашему заводу не будет на всем пространстве СНГ – от Урала до Владивостока. Передовая технология позволяет получать полое и термическое стекло высокого качества. При таком методе не требуется использования столь трудоемких процессов, как шлифование и полирование. А главное – новый стекольный завод в немалой степени мог закрыть потребности Казахстана в качественном, на уровне мировых стандартов, листовом отечественном стекле различного назначения стоимостью ниже, чем импортное. В перспективе мы планируем изготавливать для отечественных и зарубежных партнеров различную стеклотару, дефицитные изоляторы для энергетики, стекла для автомобилей и другую продукцию. Помимо завода по соседству будет возведен поселок со всей инфра структурой. Около 2 000 человек получат работу и гарантированную зарплату. Разве это плохо?

На территории Экибастузского района находятся огромные залежи кварцевого песка, необходимого для производства стекла, но нам пришлось изрядно повоевать, пока мы получили часть этого нерудного месторождения. Да и то с помощью акимата области.

Сейчас огораживаем будущую стройплощадку, прежде чем приступить к обустройству фундамента основного корпуса. К нему требуется подвести связь, коммуникации, электроэнергию. Но мы с начала июня не можем получить в акимате Экибастуза разрешение на отвод земли, хотя уже имеется рабочий проект. Аким города и его подчиненные находят всевозможные поводы (причем не объясняя причины отказа), чтобы не подписывать документы. А год, между прочим, кончается, и начало строительства основного объекта может сорваться. Это как понимать?

Так что прав Президент Казахстана, когда критикует таких работников.

Кенес ЖУМАБЕКОВ, директор ТОО «ИнтерСервис-Пульс», Павлодар

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