Помогать в рамках закона

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Подготовил Дулат Молдабаев
Казахстанская сторона совместно с экспертами в области миротворчества вооруженных сил Великобритании и США разрабатывают специальный курс «Правовые аспекты миротворческих операций ООН», который в дальнейшем будет применен при подготовке миротворческих сил ВС РК. В этой встрече приняли участие и представители Международного комитета Красного Креста – Пьер Эмануэль Дюкруэ, Сергей Саяпин и Зарифа Мухитдинова. Они обсудили вопросы законности в ходе миротворческих операций.
Стоит отметить, что для подготовки казахстанских военнослужащих к участию в операциях по поддержанию мира в недрах КАЗЦЕНТ разрабатывается программа миротворческой подготовки. Одним из элементов программы и является курс «Правовые аспекты миротворческих операций ООН».


Операционный план
Согласно плану боевой и оперативной подготовки, в Управлении главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК прошли совместные штабные тренировки. Руководил действиями подчиненных главком СВ ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.
По замыслу совместных штабных учений на территорию условного государства под видом беженцев проникли группировки экстремистских, террористических и сепаратистских организаций. В ходе тренировки военнослужащие блокировали и уничтожили незаконные вооруженные формирования и отразили вторжение.
Стоит отметить, что актуальность таких тренировок с участием штабов региональных командований обусловлена современными геополитическими изменениями.


За знаниями – за рубеж
О сотрудничестве в сфере военного образования зашла речь во время визита военного атташе Франции в Казахстане подполковника Лионель де Ланжерона в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Французский военный, встретившись с руководством и преподавателями военного вуза, выступил с предложением развития курса обучения средствам связи французского производства с возможной организацией выезда курсантов во Францию.
Напомним, в рамках международного сотрудничества на сегодня обучение в разных странах проходят более 400 казахстанских военнослужащих. В частности, порядка 300 курсантов и офицеров-слушателей проходят обучение в России, 67 – направлены в Турцию, 34 – в Беларусь, 19 казахстанских военнослужащих обучаются в Украине, еще 7 курсантов – в Индии.


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