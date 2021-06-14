Помогавшая пенсионерке снять деньги в банкомате девушка присвоила половину суммы

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В дежурную часть ОП Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области обратилась 69-летняя жительница города с заявлением о том, что неизвестная девушка обманным путем завладела ее деньгами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что пенсионерка, придя к банкомату, обнаружила, что оставила очки дома, и попросила о помощи незнакомую девушку, стоявшую рядом, которая тоже снимала деньги. Женщина продиктовала PIN-код своей карточки и попросила снять 40 тысяч тенге. Получив в руки только 20 тысяч, она спросила у девушки об остатке, на что незнакомка ей ответила, что не знает, так как, возможно, в банкомате закончились деньги, однако фактически обманным путем завладела недостающей суммой", - рассказали в полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий была изобличена 17-летняя жительница города, которая в ходе следствия дала признательные показания", - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК.

Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]