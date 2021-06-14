Помогавшая пенсионерке снять деньги в банкомате девушка присвоила половину суммы

В дежурную часть ОП Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области обратилась 69-летняя жительница города с заявлением о том, что неизвестная девушка обманным путем завладела ее деньгами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Установлено, что пенсионерка, придя к банкомату, обнаружила, что оставила очки дома, и попросила о помощи незнакомую девушку, стоявшую рядом, которая тоже снимала деньги. Женщина продиктовала PIN-код своей карточки и попросила снять 40 тысяч тенге. Получив в руки только 20 тысяч, она спросила у девушки об остатке, на что незнакомка ей ответила, что не знает, так как, возможно, в банкомате закончились деньги, однако фактически обманным путем завладела недостающей суммой", - рассказали в полиции.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий была изобличена 17-летняя жительница города, которая в ходе следствия дала признательные показания", - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК.
