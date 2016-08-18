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​Помогают депутаты
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В партийной акции «Соберем ребенка в школу» приняли активное участие депутаты областного и Кокшетауского городского мас­лихатов. К новому учебному году народные избранники помогли подготовиться 31 первокласснику.

Всего же в регионе нынче в такой помощи нуждаются 10 730 семей. Партийцы по традиции приняли активное участие, вовлекая в акцию многие трудовые коллективы. Известно, что сегодня 465 первоклашек получили помощь на сумму около 7 млн тенге.

Среди депутатов, вручавших подарочные сертификаты, были такие известные в регионе люди, как Еркин Исимбаев, Бауржан Гайса, Рустем Калишев, Жасулан Бекмагамбетов и другие. А вот директор ТОО «Зеленстрой», депутат областного маслихата Геннадий Осиненко дополнительно готовит подарки 30 ребятишкам из своего избирательного округа – ранцы со школьными принадлежностями. И еще пример: секретарь областного маслихата Дулат Нурмулдин на днях приобрел школьную форму, спортивный костюм, обувь и канцелярские товары будущей первокласснице Дарине Акуновой.

В Кокшетау в еще одной социальной акции – «Дорога в школу» – активно участвуют АО «Тыныс», «КамАЗ-Инжиниринг», ТОО «Алтынтау Кокшетау», «Аксай Нан», центр обслуживания населения и другие предприятия и организации. Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, в прошлом году по итогам акции материальную поддержку получили 12 399 ребят, из них за счет внебюджетных средств – 6 154 семьи на 55,6 млн тенге. Общая сумма оказанной помощи составила 92,1 млн тенге. 

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