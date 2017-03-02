​Помогают медикам

Юрий Ли

Особое внимание по программе «Корни травы» было уделено кызыл­ординским лечебным учреждениям. В 2000 году регион получил грант на приобретение медицинского оборудования стоимостью 3,8 млн долларов для областного медицинского центра. Кроме того, в 2003 году Япония помог­ла в оснащении областной детской больницы. В знак признательности за поддержку региона Крымбек Кушербаев вручил послу Японии благодарственное письмо акима области. В свою очередь Итиро Кавабата выразил готовность и дальше содействовать улучшению региональной системы здравоохранения. Как выяснилось, посольство Японии намерено оказать поддержку и областному детско-юношескому противотуберкулезному санаторию.

