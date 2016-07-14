​Помогают заводу школьники

Руководство завода организовало труд ребят на период летних каникул в рамках реализации проекта партии «Нур Отан» «Бақытты балалық шақ» («Счастливое детство») совместно с отделом образования Павлодара, приняв на работу учащихся общеобразовательных школ № 1, 5, 14, 19, 36, 39 и гимназии для одаренных детей № 3. В приоритете были дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Для учащихся определили фронт работ: благо­устройство и озеленение территории около здания заводоуправления и центральной проходной, питомника, а также вдоль 20-й автодороги.

Позаботился завод и о соблюдении Трудового кодекса РК о применении труда несовершеннолетних. Возраст учащихся – 14–17 лет. Предварительно старшеклассники прошли инструктаж по технике безопасности, ознакомились с правилами внутреннего трудового распорядка. Работали они в соответствии с законодательством: по пятидневной рабочей неделе не более четырех часов в день. 15 дней учащиеся пололи и поливали цветочные клумбы и газоны, убирали мусор. За работой юных «подрядчиков» следил специально закрепленный наставник – сотрудница сервисной организации ТОО «Тотал Сервис» Елена Гудина. По ее словам, ребята трудились слаженно, от обязанностей никто не уклонялся.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью ТОО, детям была предоставлена хорошая возможность заработать на карманные расходы. По окончании трудового сезона каждый школьник получил по 15 тыс. тенге. К тому же старшеклассники смогли ближе познакомиться с заводом и его трудовыми традициями. Специально для ребят организовали экскурсию по территории ПНХЗ и спортивные соревнования.