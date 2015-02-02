Помогла АНК ребенку

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Сергей ГОРБУНОВ
Мероприятие состоялось в рамках празднования Года Ассамблеи народа Казахстана, его организатором выступил Славянский культурный центр совместно с молодежным крылом АНК области.
Концерт «От сердца к сердцу» был посвящен 7-летнему Юрию Туранцеву, страдающему острым нарушением мозгового крово­обращения. Перед его началом в фойе концертного зала «Достык» прошла небольшая ярмарка. Поддержать акцию пришли активисты всех этнокультурных объединений области, а также ученики и преподаватели Школы национального возрождения им. К. Даржумана. В программе приняла участие не только молодежь из областных ЭКО, но и павлодарские артис­ты, призеры международных конкурсов. Студия эстрадного танца «Блэйз» из областного Дворца школьников им. М. Катаева, танцевальная школа Nort East, танцевальный коллектив Djangl Crew, школа современного танца Jast Fly Crew – все они также откликнулись на чужую беду и порадовали зрителей своим мастерством. Выс­тупления битбоксеров и фокусников, исполнение народных песен и танцев наполнили зал сильной энергетикой. В конце мероприя­тия на сцену пригласили маму Юры. С пожеланиями скорейшего выздоровления ей передали все собранные для лечения мальчика средства.
Благотворительность – это доб­рый поступок, который учит нас любить бескорыстно. Это отклик души на несчастье другого. «Умеешь радоваться – радуйся, умеешь радовать – радуй» – гласит народная мудрость.

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