​Помогли в трудоустройстве

Всего с начала года в поисках работы в Центр занятости обратились 5 748 человек, из них 2 858 соискателей получили работу, в том числе 100 из них были направлены на социальные рабочие места, 254 человека – на молодежную практику. В общественных работах приняли участие около 1 тыс. граждан. Обучаются на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 414 человек.

С целью создания новых рабочих мест государство берет на себя выполнение таких общественных работ, как строительство дорог, ремонт социальных объектов и тому подобное. Только в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в нынешнем году в Астане будут отремонтированы 55 социальных объектов: детские сады, школы, больницы... Благодаря этому планируется создать более 550 новых рабочих мест для безработных.