Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?

Выгодно народу

Поправки в Конституцию, выносимые на референдум и направленные на децентрализацию власти, позволят повысить устойчивость государства за счет более широкого участия населения в управлении страной.

В том числе они позволят обеспечить более оперативную и превентивную реакцию исполнительной власти на меняющиеся запросы населения.

О поправках в Основной закон страны доступными словами рассказал в СЦК профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов. Он напомнил, что в Конституции источником власти записан народ, который осуществляет власть двумя путями – через выборы и референдумы.

Референдум – значимая во всем мире форма участия народа в управлении государством. В Казахстане референдумы проводились всего дважды – оба в 1995 году. В мире же эта практика распространена весьма широко, например, в Швейцарии, где прошло больше 400 референдумов.

– Я думаю, народ должен проявить высокую сознательность и понять, что изменения в Конституцию определяют нашу политическую, общественную и любые другие стороны жизни. Они направлены на комплексные изменения государственного механизма, – подчеркнул профессор.

Акцент в первую очередь сделан на переход от суперпрезидентской к президентской республике, от сосредоточения большой власти в руках Главы государства к масштабному участию народа в управлении страной. Для этого Президент передает большую часть полномочий Парламенту и местным органам власти.

Другое важное направление – учреждение Конституционного суда. Существующий сегодня Конституционный совет – больше политический орган. Высшей формой правосудия и судопроизводства является Конституционный суд, его полномочия будут намного шире. Каждый гражданин может обратиться за защитой своих конституционных прав в данную структуру.

– В Конституционный суд сможет обращаться не только считанное количество должностных лиц и депутатов, но и омбудсмен, Генеральный прокурор. Уполномоченный по правам человека получает конституционный статус. Расширяются и укрепляются механизмы обеспечения защиты прав и свобод человека, – пояснил Ермек Абдрасулов.

В Новом Казахстане должно измениться и отношение к недрам и природным ресурсам. В Конституции закладывается норма о том, что все богатства принадлежат народу, а не государству. Следствием этого подхода, например, станет то, что решение вопросов распоряжения землей, передачи ее в пользование должно происходить исходя из того, что собственник земли – народ, от имени и во благо которого государство должно действовать.

И если вдруг народ посчитает, что в каких-то вопросах ущемляются его права, он может решить это через референдум или обратиться в Конституционный суд и к уполномоченному по правам человека.

Выполняя свои международные обязательства, Казахстан полнос­тью отказывается от применения смертной казни. Как это сделано в самых развитых демократичес­ких странах, где в общественном сознании прививается мысль, что лишать человека жизни не должен никто, даже государство.

Президент дистанцируется от политических партий, это тоже значительный шаг избежать сращивания политических и государственных институтов. Парламент станет более самостоятельным и не будет работать с оглядкой на руководителя партии.

Конституционная норма о зап­рете занятия высоких должностей родственниками Президента будет дисциплинировать не только руководителей высшего ранга, но и начальников на местах, искореняя непотизм.

Мажилис сможет принимать законы самостоятельно. Сенат лишь одобряет или не одобряет законопроекты, но даже во втором случае у нижней палаты есть механизмы преодолеть неодобрение и двумя третями голосов принять документ.

Ермек Абдрасулов также рассказал об изменениях в избирательной системе.

– Мажилис будет формироваться не только по пропорциональной системе. Это когда мы идем на прямые выборы, но голосуем за партию. Это тоже мировая практика. Когда развивается партийная демократия, многие социальные группы могут объединяться и защищать коллективно свои права. Хорошая система, но она может иметь и негативные стороны, когда граждане перестают узнавать своих депутатов или когда только одна партия господствует и не дает развиваться другим. Поэтому в мире применяется и другая система – мажоритарная, когда люди вне партии, самовыдвиженцы могут сформировать свой электорат, идти на выборы, избираться. Если депутаты не будут выполнять наказы своих избирателей, они могут быть отоз­ваны. Тоже хороший механизм народовластия, – отметил спикер.

Предстоит укрепление местной власти, чтобы она без оглядки на вышестоящие органы решала проб­лемы населения. Акимы облас­тей и городов республиканского значения станут избираться на альтернативной основе: Президент будет представлять депутатам маслихата на согласование не менее двух кандидатур.

Отменять решения акимов Президент согласно предлагаемым поправкам тоже не сможет, эта прерогатива остается за Правительством, вышестоящим акимом или судом. Акимы районов с 2024 года полностью будут избираться гражданами.

О сокращении полномочий Президента говорит и то, что кандидатуры председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета он будет согласовывать с Сенатом.

– Вся система изменений нап­равлена на усиление народовлас­тия. Вы не увидите нормы, которые были бы в какой-то степени выгодны Президенту, чтобы он укрепил свои позиции, получил дополнительные полномочия. Выгодоприобретателем от всех сегодняшних изменений будет народ. Поэтому нужно прийти и участвовать в референдуме, показать высокий уровень самосознания, – призвал профессор ЕНУ. – Новый Казахстан невозможен, если мы не начнем с Основного закона страны. Если мы хотим изменить нашу жизнь и построить государство, которое будет основываться на принципах демократии, меритократии, отсутствии коррупции, мы должны проголосовать. Я, как простой гражданин и как юрист, который участвовал в разработке этого проекта, говорю: все изменения направлены на то, чтобы завтра Казахстан процветал.

Изменения в Конституцию не раз вносились через Парламент. Но сейчас Президент не пошел по легкому пути. Проведение референдума – это доверие Главы государства и ответственность народа. Оно повышает легитимность изменений, и весь мир будет видеть, что мы находимся на пути больших демократических преобразований.