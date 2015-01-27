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Помогут профессионалы
Олег ТАРАН
С журналистами встретились президент общественного фонда «Евразийский правозащитный центр» Енлик Нургалиева и ее заместитель Шолпан Тлепина.
В выступлении президента ОФ особо подчеркивалось, что Казахстан не чинит препятствий международным донорам, поддерживающим наши общественные организации. Доверие в этом воп­росе есть, и многие казахстанские некоммерческие структуры получают помощь из-за рубежа. Если эти средства нацелены на социальные проекты или благотворительную поддержку, то никаких проблем не возникает. Напротив, подобное донорство только приветствуется. Однако если финансирование противоречит интересам государства и общества, ему выставляется заслон.
При этом Е. Нургалиева отметила, что было бы правильным привлекать к поддержке НПО и отечественные коммерческие организации, а не ждать помощи из-за границы. Причем более масштабное финансирование позволило бы «третьему сектору» не только выполнять социальный заказ, но и развивать собственную материально-техническую базу, повышать квалификацию сотрудников и в конечном итоге делать услуги более качественными и востребованными.
Говоря о роли неправительственных объединений, выступающая подчеркнула, что они реализуют те социальные проекты, которые не всегда успевают в полной мере исполнить государственные органы. Например, помогают решать проблемы отдельных неблагополучных семей или «трудных» подростков. И в связи с этим такие НПО очень важны как с точки зрения общества, для которого они работают, так и государства, которому помогают.

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